Absență de marcă la turneele WTA de la Doha și Dubai. Ce-a pățit a treia jucătoare a lumii și cum profită Bianca Andreescu

Organizatorii turneelor WTA de la Doha și Dubai, programate în luna februarie, se vor confrunta cu o absență de marcă, a tenismenei clasate în acest moment pe locul 3 mondial.

Ons Jabeur din Tunisia este jucătoarea care și-a anunțat absența la Doha și Dubai, competiții de 500, respectiv 1.000 de puncte.

Motivul este legat de o operație chirurgicală pe care africanca o va efectua în perioada următoare, Ons Jabeur sperând că va putea reveni pe teren la super-turneele din luna martie, Indian Wells și Miami.

Astfel, în locul tunisiencei, la turneul de la Doha de săptămâna viitoare a fosat acceptată direct pe tabloul principal canadianca de origine română Bianca Andreescu.

Ons Jabeur will undergo minor surgery and has withdrawn from Doha and Dubai pic.twitter.com/ZyL2bCYyo2