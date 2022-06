Jucătoarea tunisiană de tenis Ons Jabeur, principala favorită şi nr.4 mondial, a câştigat turneul WTA 500 de la Berlin, dotat cu premii totale de 757.900 dolari.

Duminică, în finala competiţiei, Jabeur a profitat de abandonul elveţiencei Belinda Bencic, campioana olimpică şi numărul 17 mondial, pe care o conducea cu 6-3, 2-1.

Belinda Bencic a acuzat o accidentare și n-a mai putut continua meciul, fiind îmbrățișată îndelung de adversara sa, la fileu.

An unfortunate end for @BelindaBencic who has been forced to retire due to injury ❤️‍🩹

Final match score 6-3, 2-1 ret. for Jabeur.#bett1open pic.twitter.com/VAHpmWAoOZ