A învins-o pe campioana de la Wimbledon, dar nu e mulțumită: ”Aș vrea să schimb acest meci cu finala de anul trecut”

Jucătoarea tunisiană de tenis Ons Jabeur (6 WTA, favorită nr. 6) s-a calificat miercuri în semifinalele turneului de Mare Şlem de la Wimbledon, după ce a eliminat-o în sferturile de finală pe deţinătoarea trofeului, kazaha Elena Rîbakina (3 WTA, favorită nr. 3), cu 6-7 (5/7), 6-4, 6-1.

Jabeur s-a impus după o partidă de aproape două ore, în care a reuşit 8 aşi (7 pentru kazahă) şi a comis 3 duble greşeli, la fel ca şi kazaha. Jabeur şi-a luat astfel revanşa pentru finala de anul trecut, în care a fost învinsă de Rîbakina.

De altfel, după meci, Ons Jabeur a glumit în fața spectatorilor: ”Aș vrea să schimb acest meci cu finala de anul trecut”.

Tunisianca o va avea ca adversară în penultimul act pe belarusa Arina Sabalenka (2 WTA, favorită nr. 2).

Ons Jabeur after beating Elena Rybakina:

“It’s not easy always playing her. But I wish we could exchange this match from the final last year.” 😂 pic.twitter.com/EaF3SBEMKi