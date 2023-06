Jucătoarea care a scris istorie pentru Africa la Roland-Garros. Calificare-fulger în sferturi

Tenismena Ons Jabeur (7 WTA) s-a calificat luni fără emoții în sferturile de finală ale turneului de Grand Slam de la Roland-Garros.

În optimi, Jabeur a depășit-o net pe americanca Bernarda Pera (36 WTA), scor 6-3, 6-1, după numai o oră de joc.

Statisticienii au remarcat că Jabeur a devenit primul sportiv african (femeie sau bărbat) care atinge faza sferturilor la fiecare din cele patru turnee de Grand Slam.

În sferturi la Roland-Garros, Ons Jabeur va evolua cu Sorribes Tormo sau Haddad Maia.

1 - With victory over Bernarda Pera at #RolandGarros, Ons Jabeur has become the first African player male or female to reach the quarter-final stage at each of the four Grand Slams in the Open Era. Pioneer. @rolandgarros @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/4TTFjykvFZ