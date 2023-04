Lacrimile cu care Ons Jabeur a părăsit semifinala de la WTA Stuttgart VIDEO

Jucătoarea tunisiană Ons Jabeur a abandonat sâmbătă în semifinalele turneului Porsche Tennis Grand Prix, de la Stuttgart, iar adversara ei, Iga Swiatek, s-a calificat în finala turneului.

Iga Swiatek (21 de ani, locul 1 WTA), cap de serie nr 1 al turneului, a început în forţă meciul cu Ons Jabeur (28 de ani, locul 4 WTA), cap de serie nr 3, poloneza conducând cu 3-0 în primul set.

Accidentată la gambă, Jabeur a încercat să continue partida, dar a fost nevoită să renunţe şi să abandoneze, iar Swiatek s-a calificat în finala Porsche Tennis Grand Prix, unde îşi va apăra titlul în faţa belarusei Arina Sabalenka.

La finalul partidei, Ons Jabeur a fost extrem de emoționată, stăpânindu-și cu greu lacrimile, așa după cum se poate vedea în discursul ei adresat publicului de la Stuttgart.

Sabalenka (24 de ani, locul 2 WTA), cap de serie nr 2, a dispus în două seturi, 6-1, 6-2, de rusoaica Anastasia Potapova (22 de ani, locul 24 WTA).

Finala se va disputa duminică.

