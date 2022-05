Ons Jabeur e noua campioană de la Madrid! Finală de trei seturi cu Jessica Pegula

Ons Jabeur (Tunisia, 10 WTA) și Jessica Pegula (SUA, 14 WTA) s-au întâlnit în finala turneului WTA de la Madrid.

Ons Jabeur s-a impus cu 7-5, 0-6, 6-2, după un meci de aproape două ore.

Ons este prima sportivă arabă care câștigă un turneu de asemenea anvergură. Ea a trecut în sferturi de Simona Halep, meci în urma căruia românca i-a spus: "Sper să câștigi turneul".

După acest triumf, Ons Jabeur va urca până pe locul 7, cea mai bună poziție ocupată în carieră. Jessica Pegula va mai face și ea un salt de trei locuri, până pe 11.

Jabeur a reușit 29 de lovituri câștigătoare, față de cele 14 ale Jessicăi, aici fiind de fapt punctul cheie al meciului.

