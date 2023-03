O tenismenă din Top 5 mondial și-a anunțat revenirea la Indian Wells 2023

Vedeta tenisului tunisian, Ons Jabeur, a anunţat, duminică, revenirea sa în competiţie după o operaţie minoră, cu ocazia turneului WTA 1000 de la Indian Wells (SUA), care debutează miercuri, informează AFP.

"Sunt bucuroasă să revin! Mulţumesc pentru susţinerea voastră permanentă!", a scris pe contul său de Twitter nr.4 mondial, alături de o fotografie îmbrăcată în negru de pe un teren de la turneul californian.

Campioana tunisiană a anunţat, pe 8 februarie, că renunţă la turneele WTA 500 de la Doha şi 1000 de la Dubai, din cauza "unei operaţii minore".

"Pentru a avea grijă de sănătatea mea, echipa medicală a decis să fiu supusă unei operaţii minore pentru a reveni în cea mai bună formă pe teren şi pentru a obţine cele mai bune rezultate", a scris Jabeur (28 ani) pe pagina sa de Facebook, fără să precizeze natura exactă a operaţiei.

Finalistă a ultimelor ediţii de la Wimbledon şi US Open, Jabeur a fost eliminată din turul 2 la Australian Open în ianuarie.

So Happy To Be Back! Thank you all for your continuous support 🙏🏼 #TennisParadise 🌴 pic.twitter.com/993Z6zer9g