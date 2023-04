Loviturile senzaționale prin care Ons Jabeur a răpus-o pe Bencic în finală: "E dureros să joci împotriva ta" VIDEO

Jucătoarea tunisiană de tenis Ons Jabeur, numărul 5 mondial, a câștigat finala turneului WTA 500 de la Charleston (SUA).

Ea a învins-o în ultimul act al competiției pe elvețianca Belinda Bencic, în două seturi, 7-6, 6-4 și a pus mâna pe un premiu de 158.000 de dolari.

Tunisianca, finalistă la Wimbledon şi US Open anul trecut, a disputat a unsprezecea sa finală în circuitul feminin, prima de la debutul acestui sezon.

Cele două jucătoare au fost în finală și anul trecut, victoria revenind Belindei Bencic, care s-a impus, scor 6-1, 5-7, 6-4.

Jabeur a făcut spectacol în finală, reușind câteva lovituri senzaționale. "E dureros să joci împotriva ta, dar ești grozavă pentru tenis", a mărturisit Bencic după meci.

"It's a pain playing against you but for tennis you are great!" 😅

Kind words from @BelindaBencic to @Ons_Jabeur pic.twitter.com/3iAWaZzRED