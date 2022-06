Cum să sărbătorești un titlu de campioană: nebunia pusă la cale de Ons Jabeur VIDEO

Jucătoarea tunisiană Ons Jabeur, locul 4 WTA, a câştigat, duminică, turneul de categorie WTA 500 de la Berlin, după ce adversara sa din finală, Belinda Bencic, a abandonat.

Sportiva elveţiană de pe locul 17 WTA, Belinda Bencic, a abandonat în setul al doilea, când scorul era 2-1 pentru tunisiană. Jabeur câştigase cu 6-3 primul set.

Pentru Jabeur este al treilea trofeu din carieră, după cele pe care le-a câştigat în 2021 la Birmingham şi în 2022 la Madrid.

După succesul de la Berlin, Ons Jabeur și echipa ei s-au aruncat îmbrăcați în lac.

How to get cool after your match?

Take a dip in the lake! 💦@Ons_Jabeur | #bett1open pic.twitter.com/zjDkNlNCjw