Rezultat incredibil la Turneul Campioanelor: ce s-a întâmplat în meciul serii de la Cancun

Partida dintre Coco Gauff (locul 3 WTA) și Ons Jabeur (locul 7 WTA) de la Turneul Campioanelor a mers într-o singură direcție.

Americanca s-a impus cu un incredibil 6-0, 6-1 în doar 56 de minute.

A fost prima victorie pentru Gauff la Turneul Campioanelor: până acum, ea avea 7 înfrângeri la simplu și la dublu.

Gauff a câștigat 17 din ultimele 18 partide jucate.

Într-un alt meci din Grupa B, Iga Swiatek a învins-o pe Marketa Vondrousova, scor 7-6, 6-0.

Coco Gauff after beating Ons Jabeur in Cancun:

“I honestly wasn’t expecting so much support. I got a marriage proposal yesterday.” 😂 👰🏾‍♀️ pic.twitter.com/aVRrFU6rqF