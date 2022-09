Reacția de nedescris a lui Ons Jabeur după finala pierdută la US Open

Sportiva tunisiană Ons Jabeur a afirmat că este dezamăgită, dar încrezătoare pentru viitor, după ce a pierdu finala de la US Open. Jabeur este convinsă că este una dintre jucătoarele care vor câştiga turnee de Grand Slam.

"Sunt tristă, puţin dezamăgită, dar cu multă speranţă pentru următoarele turnee. Ştiu că am dat totul. Ea a jucat extraordinar. Dar este Iga (Swiatek), când e în finală, joacă aşa. Cu siguranţă am multe de învăţat din această finală. Dar sunt fericită că am reuşit să ajung atât de departe. Sunt pe locul 2 mondial, calificată la Mastersul de la finalul sezonului.

Există deja o mulţime de aspecte pozitive. Voi învăţa din această finală şi voi reveni mai puternică. Înainte, eram o persoană foarte negativistă şi m-a afectat foarte mult. Mi-am dat seama că nu câştig nimic din asta.

Chestia este că înainte de finală, în timpul acestui turneu, am dat totul, am făcut totul 100% şi la un moment dat, nu poţi face mai bine. Voi învăţa din asta. Ceea ce îmi rămâne este să fiu pozitivă. Ştiu că sunt una dintre acele jucătoare care vor câştiga un Grand Slam. Va veni cu greu, dar va veni într-o zi. Păstrez această pozitivitate pentru a fi cu adevărat pregătită", a spus ea.

Ons Jabeur va participa la turneul WTA 250 de la Monastir, din octombrie, şi este pregătită să câştige această competiţie care va avea loc în Tunisia, ţara sa natală. "Este un turneu bun pentru tineri, oamenii vor să mă vadă jucând acolo, deci aştept cu nerăbdare".

Ea a glumit şi a spus că se va pregăti pentru acest turneu prin dans, deoarece săptămâna viitoare fratele ei se va căsători.

Ons Jabeur a fost învinsă în finala US Open de liderul mondial, poloneza Iga Swiatek, scor 6-2, 7-6 (5), într-o oră şi 50 de minute.

Ads