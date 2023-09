Finală fără istoric în China: favorita numărul unu a pus mâna pe trofeu

Jucătoarea tunisiană de tenis Ons Jabeur, cap de serie numărul 1, a câştigat al cincilea său titlu din circuitul WTA, al doilea din 2023, după ce s-a impus la Ningbo Open.

Ea a învins-o pe sportiva americană Diana Shnaider, locul 85 mondial, scor 6-2, 6-1.

Meciul a durat 78 de minute.

Jabeur, locul 7 WTA, a mai câştigat în carieră titluri la Birmingham şi Madrid în 2021 şi Berlin şi Charleston în 2022.

First Hard-Court Title 💫@Ons_Jabeur defeats Shnaider to claim the crown in Ningbo, her 2nd this season and 5th overall!#NingboOpen pic.twitter.com/d65FECwG0A