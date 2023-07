"A țipat cât pentru amândouă!" Ons Jabeur, despre comportamentul bielorusei Sabalenka în semifinala de la Wimbledon

Tunisianca Ons Jabeur, care s-a calificat pentru al doilea an consecutiv în finala turneului de Mare Şlem de la Wimbledon, după ce a învins-o pe belarusa Arina Sabalenka, locul 2 WTA, în trei seturi, 6-7 (5-7), 6-4, 6-3, a afirmat că trebuie să câştige titlul pentru ca "parcursul său să fie recompensat", informează AFP.

Tunisianca în vârstă de 28 de ani le-a eliminat succesiv pe Bianca Andreescu, Petra Kvitova, Elena Rîbakina şi Arina Sabalenka.

"Am învăţat să am mai multă răbdare şi să accept şi tot ce mi se întâmplă în ce priveşte accidentările, pentru că nu puteam face nimic. Am făcut tot ce am putut pentru a fi pregătită de competiţie. Probabil că în urmă cu 12 luni nu aş fi putut câştiga acest meci (cu Sabalenka). Poate chiar şi acum şase luni", a spus Jabeur.

"Dar nu mai sunt aceeaşi jucătoare. Lucrez la mine ca o nebună. Nu aveţi idee ce fac. Sunt foarte dură cu mine, încerc mereu să mă îmbunătăţesc. Am crezut mereu în forţa mentală. Mă pregătesc la asta de la zece ani, cred, pentru că ştiu că dacă nu eşti pregătit fizic, poţi câştiga întotdeauna cu mentalul. Este probabil ce s-a întâmplat la ultimele două meciuri", a adăugat ea.

Cât despre Aryna Sabalenka și comportamentul ei pe teren, Ons a spus: "A țipat cât pentru amândouă!"

În căutarea primului său titlu de Mare Şlem, Jabeur va juca a doua finală consecutivă la Wimbledon, după cea pierdută în faţa kazahei Elena Rîbakina, pe care a învins-o acum în sferturi de finală. Anul trecut, tunisianca a fost finalistă şi la US Open.

Adversara sa în finală va fi surprinzătoarea jucătoare cehă Marketa Vondrousova (42 WTA), care a eliminat-o joi pe ucraineanca Elina Svitolina (76 WTA), cu 6-3, 6-3.

