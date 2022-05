După ce a învins-o pe Simona Halep, Ons Jabeur a stârnit hohote de râs "Am un mesaj pentru Nadal"

Ons Jabeur a învins-o pe Simona Halep în sferturile de finală ale Madrid Open şi a declarat după meci că visul ei este să câştige trofeul.

Dar sportiva din Tunisia a avut un mesaj și pentru Rafael Nadal. Spaniolul le-a cerut organizatorilor să nu îi pună meciul seara pentru că vrea să asiste la jocul dintre Real Madrid și Manchester City din semifinalele Ligii Campionilor.

Aceștia s-au confirmat, iar Nadal va putea merge la meci.

Ons Jabeur i-a transmis lui Nadal că vrea să meargă și ea pe Santiago Bernabeu. "N-am bilete sau vreo invitație, dar știu o persoană care are acces acolo, Rafael Nadal. Așa că o să zic direct: Rafa, dacă mai ai nevoie de un om putem merge împreună să susținem Realul. Hala Madrid!"

Hey @RafaelNadal, you need a +1 to the game??

