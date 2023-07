Finalista de la Wimbledon și-a amintit de Simona Halep: "Nu o să mă deprim acum"

"Era scris că nu va fi de data aceasta", au fost primele cuvinte ale tunisiencei Ons Jabeur, învinsă sâmbătă la Wimbledon pentru a treia oară într-o finală de Grand Slam, relatează AFP.

"Am simţit foarte multă presiune, am fost foarte stresată. Dar ca la toate finalele şi toate meciurile pe care le-am jucat, mi-am spus că asta este, este normal. În timpul meciului, am făcut tot ce am putut. Îmi spuneam mereu că nimic nu este încă pierdut şi că pot reveni. După ce am pierdut primul set, m-am gândit că situaţia se va îmbunătăţi. Dar nu. Era scris să nu fie data aceasta", a spus Jabeur.

"Acest meci a fost complet diferit de precedentele trei. Aici, Marketa pur şi simplu a trimis mingea în teren şi a utilizat mult slice-ul. Mi-a fost greu să mă adaptez ritmului ei. În plus, stresul şi presiunea unei finale. Dar trebuie să continui să învăţi şi să rămân pozitivă. Numai aşa voi avansa. Altfel, mă voi deprima şi nu mă va ajuta deloc. Am atins trei finale la ultimele cinci Grand Slamuri, este un lucru pozitiv şi trebuie să reflectez, aşa cum au făcut alte mari jucătoare când au pierdut primele lor trei finale de Mare Şlem înainte de a câştiga (Chris Evert, Kim Clijsters, Simona Halep). Trebuie să progresez în continuare, dar ştiu că poate dura", a conchis Jabeur.

Jucătoarea cehă Marketa Vondrousova a câştigat primul titlu de Mare Şlem din carieră, impunându-se sâmbătă în finala turneului de tenis de la Wimbledon în două seturi simetrice, 6-4, 6-4, în faţa tunisiencei Ons Jabeur, a şasea jucătoare a lumii.

La rândul ei, Ons Jabeur se afla în căutarea primului său titlu de Mare Şlem, jucând a doua finală consecutivă la Wimbledon, după cea pierdută în faţa kazahei Elena Rîbakina. Anul trecut, tunisianca a fost finalistă şi la US Open.

