A câștigat la Turneul Campioanelor, dar a izbucnit în plâns imediat după meci: "Este sfâșietor"

Turneul Campioanelor a prelijeuit reeditarea finalei de la Wimbledon dintre Ons Jabeur și Marketa Vondrousova.

Jucătoarea din Tunisia și-a luat revanșa, câștigând cu 6-4, 6-3, și va încerca să se califice în semifinale după ultimul meci din grupe, când o întâlnește pe Iga Swiatek.

În schimb, cu două înfrângeri, Vondrousova este eliminată.

La finalul partidei, Ons Jabeur a declarat:

"Sunt foarte fericită pentru victorie, dar nu am fost foarte fericită în ultima vreme. Situația din lume nu mă face fericită... Simt că... Îmi pare rău. Este foarte greu să vezi copii și bebeluși murind în fiecare zi. Este sfâșietor. Am decis să donez o parte din banii mei pentru a-i ajuta pe palestinieni. Nu pot fi fericită cu această victorie. Nu este un mesaj politic, este umanitate. Vreau pace în această lume. Asta e tot".

Ons Jabeur says she’s donating a portion of her prize money to Palestine:

“I am very happy with the win but I haven't been very happy lately. The situation in the world doesn't make me happy... I feel like… I am sorry. It’s very tough seeing children & babies dying every day.… pic.twitter.com/fVBz9McSjU