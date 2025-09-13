Adunarea Generală ONU adoptă o declarație în care cere existența a două state - israelian și palestinian. Macron dezvăluie cum a votat România

Sambata, 13 Septembrie 2025
Adunarea Generală a ONU a adoptat vineri, 12 septembrie 2025, cu o largă majoritate 'declarația de la New York', care vizează reînvierea soluției cu două state, israelian și palestinian, însă a exclus fără echivoc Hamas, relatează AFP și Reuters.

În condițiile în care Israelul denunță de aproape doi ani incapacitatea Adunării Generale a ONU și a Consiliului de Securitate de a condamna atacurile fără precedent ale grupării teroriste Hamas din 7 octombrie 2023, textul, adoptat cu 142 de voturi pentru, 10 împotrivă (inclusiv Israel și Statele Unite) și 12 abțineri, condamnă în mod clar Hamas și îi cere să depună armele.

'Condamnăm atacurile comise pe 7 octombrie de Hamas împotriva civililor' și 'Hamas trebuie să elibereze toți ostaticii' reținuți în Gaza, se arată în declarație, semnată în iulie de 17 state, inclusiv mai multe țări arabe, în timpul primei părți a unei conferințe ONU privind soluția cu două state.

'În contextul obținerii unei încheieri a războiului din Gaza, Hamas trebuie să înceteze să-și exercite autoritatea asupra Fâșiei Gaza și să-și predea armele Autorității Palestiniene, cu sprijinul și cooperarea comunității internaționale, în conformitate cu obiectivul unui stat palestinian suveran și independent', se arată în textul declarației.

'Data de 12 septembrie va fi amintită ca ziua izolării internaționale definitive a Hamas', a declarat ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, la postul public de radio France Inter, chiar înainte de votul de vineri.

Potrivit unei surse din cadrul președinției franceze, această declarație ar trebui considerată drept bază pentru summitul ONU pe care Parisul și Riadul îl vor co-prezida pe 22 septembrie la New York, unde președintele Emmanuel Macron a promis că va recunoaște statul Palestina.

Președintele Macron a anunțat că Declarația ONU din 12 septembrie s-a adoptat la inițiativa Franței și a Arabiei Saudite. România a votat pentru.

