Sediul agenției ONU din Ierusalim pentru refugiații palestinieni s-a închis după ce clădirea a fost incendiată VIDEO

Agenţia Naţiunilor Unite pentru refugiaţii palestinieni (UNRWA) îşi va închide sediul din Ierusalimul de Est după ce incinta a fost incendiată de „extremişti israelieni” în seara de joi, 9 mai, în timp ce personalul se afla în interior, a declarat şeful acesteia, citat de CNN.

Într-o declaraţie publicată pe reţeaua de socializare X, comisarul general al UNRWA Philippe Lazzarini a afirmat că atacul prin incendiere a fost cel mai recent dintr-o serie de ameninţări, hărţuiri şi incidente violente comise de israelieni împotriva personalului agenţiei în ultimele două luni.

„În această seară, localnici israelieni au dat foc de două ori perimetrului sediului UNRWA din Ierusalimul de Est ocupat. Aceasta a avut loc în timp ce personal UNRWA şi al altor agenţii ONU se afla în incintă”, a spus Lazzarini.

„Este o turnură revoltătoare. Încă o dată, vieţile personalului ONU s-au aflat în pericol serios”, a arătat el.

Centrul va fi închis „până când securitatea adecvată este restabilită”, a adăugat acesta.

Lazzarini a postat şi imagini video cu incinta, înfăţişând personalul care încearcă că stingă flăcările în timp ce oameni scandează afară, şi a spus că o mulţime însoţită de bărbaţi înarmaţi a fost văzută în afara sediului, strigând „Daţi foc Naţiunilor Unite”.

While there were no casualties among our staff, the fire caused extensive damage…