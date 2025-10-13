Secretarul general al ONU, după eliberarea ostaticilor din Gaza. „Și-au regăsit libertatea după suferinţele imense pe care le-au îndurat” FOTO/VIDEO

Mașinile în care se aflau ostaticii eliberați FOTO: Captură video/X/@SkyNews

Secretarul general al ONU Antonio Guterres salută luni, 13 octombrie, eliberarea ultimilor ostatici israelieni în viaţă, ţinuţi în Fâşia Gaza timp de 738 de zile, şi cere părţilor să-şi ”onoreze angajamentele”, relatează AFP şi The Associated Press.

Luni, 13 octombrie, 20 de ostatici vii au fost eliberați în baza acordului mediat de președintele SUA, Donald Trump, care se află în prezent în Israel.

”Sunt profund uşurat că şi-au regăsit libertatea şi că se vor putea întâlni în curând cu rudele lor, după suferinţele imense pe care le-au îndurat”, a declarat, citat într-un comunicat, secretarul general al ONU.

Antonio Guterres urmează să participe luni, la Sharm el-Sheikh, în Egipt la summitul păcii în Fâşia Gaza.

El îndeamnă toate părţile să continue acest elan şi să-şi onoreze angajamentele în baza armistiţiului pentru a pune capăt coşmarului din Fâşia Gaza”.

El îşi reiterează îndemnul la predarea rămăşiţelor ostaticilor.

”ONU acţionează pentru a susţine toate eforturile de încetare a conflictului din Fâşia Gaza şi de a uşura suferința civililor”, se arată în acest comunicat, emis la Shar el-Sheikh.

