Iranul și-a rechemat ambasadorii din Franța, Germania și Marea Britanie după sancțiunile impuse de ONU Teheranului

Sala din cadrul sediului ONU FOTO / https://www.un.org/en

Iranul şi-a rechemat sâmbătă, 27 septembrie, la consultări ambasadorii în Franţa, Germania şi Regatul Unit, o dată cu apropierea restabilirii sancţiunilor ONU impuse Teheranului, în urma eşecului unor negocieri cu cele trei ţări europene (E3) cu privire la programul nuclear iranian, potrivit presei iraniene de stat, relatează AFP.

”În urma acţiunii iresponsabile a trei ţări europene (de) a restabili rezoluţii abrogate de către Consiliul de Securitate al ONU, ambasadorii Iranului în Germania, Franţa şi Regatul Unit au fost rechemaţi la Teheran la consultări”, a anunţat televiziuna de stat.

Sancţiuni ONU impuse Iranului din cauza programului nuclear iranian urmează să fie restabilite sâmbătă, la o zi după respingerea unei rezoluţii în Consiliul de Securitate al ONU şi în timp ce Agenţia Internaţională a Energiei Atomice (AIEA) şi-a reluat inspecţiile în instalaţii nucleare iraniene.

Consiliul a respins vineri propunerea Rusiei şi Chinei de prelungire cu şase luni a Acordului de la Viena din 2015 în dosarul nuclear iranian care controla programul nuclear al republicii islamice, în schimbul unei ridicări a sanţciunilor.

Rusia a catalogat aceste rezultat drept nul şi neavenit.

Prin urmare, ”sancţiunile (...) vor fi reimpuse în acest weekend”, a anunţat ambasadoarea Regatului Unit la ONU Barbara Woodward.

”Spre marele nostru regret, Iranul a persistat în atitudinea sa de refuz. Aşteptam gesturi, însă gesturi concrete şi precise. Iranul nu a fpcut niciunul care să fie concret şi precis”, a declarat omologul ei francez Jérôme Bonnafont.

