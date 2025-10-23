Tăierile de ajutoare sociale alimentează ascensiunea extremei drepte la nivel global, avertizează un raport ONU

Reducerea protecției sociale pentru persoanele aflate în sărăcie a creat „teren fertil” pentru mișcările de extremă dreaptă din întreaga lume, avertizează un raport recent al Organizației Națiunilor Unite.

În ultimii ani, sprijinul popular pentru partidele radicale a crescut constant. În Europa, Giorgia Meloni a devenit, în 2022, cel mai de dreapta lider al Italiei de la Mussolini încoace, în timp ce Alternativa pentru Germania a urcat pe poziția de principal partid de opoziție. În SUA, administrația Trump a încurajat formațiuni similare, iar în Argentina, Javier Milei – un libertarian cu discurs naționalist – a câștigat președinția în 2023.

Raportul ONU, publicat miercuri, arată că modificările aduse sistemelor de asistență socială – prin criterii mai stricte și condiții mai greu de îndeplinit – au amplificat insecuritatea economică și sentimentul de alienare, factori care împing o parte tot mai mare a populației spre extrema dreaptă.

„Sistemele punitive de asistență socială sporesc insecuritatea economică, erodează încrederea în instituțiile publice și lasă milioane de oameni să se simtă umiliți și abandonați de politica tradițională”, a declarat Olivier De Schutter, raportor special ONU pentru sărăcie extremă și drepturile omului.

În golul creat de retragerea statului social, populiștii de extremă dreapta prosperă

În golul creat de retragerea statului social, explică De Schutter, populiștii de extremă dreapta prosperă, prezentându-se drept apărători ai celor „uitați de elite”. În realitate, avertizează el, agenda lor nu urmărește împuternicirea celor vulnerabili, ci „demontarea și mai profundă a protecțiilor sociale, în propriul interes”.

Un exemplu citat în raport este legea promovată de Donald Trump – One Big Beautiful Bill Act – care a redus masiv programele de asistență socială din SUA, inclusiv Medicaid și tichetele alimentare, concomitent cu scăderea taxelor pentru cei mai bogați. Rezultatul: „un transfer uriaș de resurse de la gospodăriile cele mai sărace către cele mai avute”.

ONU subliniază că adâncirea inegalităților de venit este „un factor major” în creșterea populismului de dreapta. Datele citate arată o corelație aproape perfectă între nivelul inegalității și susținerea electorală pentru partidele populiste.

Sondajele sociale europene confirmă tendința: șomerii care primesc cele mai mici indemnizații au o probabilitate de 25% să voteze cu extrema dreaptă, comparativ cu 15% în rândul celor angajați. În schimb, pensiile decente, alocațiile pentru copii și legislația privind salariul minim reduc statistic șansele de orientare spre acest tip de vot.

„Mii de persoane aflate în sărăcie mi-au spus că se simt mai degrabă supravegheate și stigmatizate decât sprijinite”, spune De Schutter. „Dacă protecția socială nu va fi tratată ca un drept fundamental al omului, populiștii de extremă dreaptă vor continua să culeagă roadele semințelor pe care le-am lăsat să încolțească”.

