ONU despre refugiații palestinieni: "Se estimează că un milion de persoane au fost strămutate în primele şapte zile"

În jur de un milion de persoane au fost nevoite să-şi părăsească locuinţele în primele şapte zile ale conflictului din Gaza, a estimat duminică agenţia ONU care sprijină refugiaţii palestinieni, UNWRA, în condiţiile în care Fâşia Gaza are o populaţie de circa 2,3 milioane de persoane, transmite AFP.

"Se estimează că un milion de persoane au fost strămutate în primele şapte zile" ale războiului din Gaza, a declarat pentru AFP Juliette Touma, directorul de comunicare al UNRWA. "Este posibil ca numărul să fie mai mare, deoarece oamenii continuă să îşi părăsească locuinţele", a adăugat ea.

Israelul a bombardat ţinte Hamas din Fâşia Gaza după ce militanţii palestinieni au dat un atac sângeros în sudul Israelului la 7 octombrie, în care au ucis peste 1.300 de persoane.

De asemenea, peste 2.300 de persoane au fost ucise în Gaza în urma atacurilor aeriene israeliene care i-au vizat pe liderii Hamas şi ascunzătorile lor din enclava de pe coasta mediteraneană.

