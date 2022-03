Organizația Națiunile Unite a adoptat miercuri, 2 martie, o rezoluție prin care cere Rusiei să oprească războiul în Ucraina și să-și retragă trupele. 5 țări au votat împotrivă.

Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat o rezoluție prin care solicită Rusiei încetarea războiului în Ucraina. ONU mai cere statului rus să-și retragă trupele de pe teritoriul ucrainean.

Rezoluția a trecut cu 141 de voturi pentru, 34 de absenți și 5 voturi împotrivă. Țările care au votat împotriva rezoluției sunt: Belarus, Coreea de Nord, Eritreea (o țară din estul Africii), Rusia și Siria.

The #UN General Assembly adopted a resolution that #Russia should stop the war and withdraw its troops from #Ukraine pic.twitter.com/AiMVSwyUXN

La scurt timp după publicarea informației pe rețelele sociale, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a scris pe Twitter că se bucură că ONU a adoptat această rezoluție ”cu o majoritate de voturi fără precedent”.

1/2 I praise the approval by the #UN GA with an unprecedented majority of votes of the resolution with a strong demand to Russia to immediately stop the treacherous attack on 🇺🇦. I’m grateful to everyone & every state that voted in favor. You have chosen the right side of history pic.twitter.com/1sb0qjxXKs