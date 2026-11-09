”Am intrat într-o nouă eră a extremelor climatice”. Pământul acumulează căldură într-un ritm tot mai accelerat, avertizează ONU

Dezechilibrul energetic al planetei a ajuns la cel mai ridicat nivel de când au început măsurătorile, iar 2026 se îndreaptă spre unul dintre cei mai călduroși patru ani înregistrați vreodată. Organizația Meteorologică Mondială avertizează că acumularea accelerată de căldură va intensifica fenomenele meteorologice extreme, de la valuri de căldură și secete până la cicloane tropicale.

Pământul acumulează căldură într-un ritm tot mai rapid, potrivit unui raport publicat de Organizația Meteorologică Mondială (OMM), în contextul începerii summitului ONU privind schimbările climatice COP31, organizat în Turcia, scrie The Guardian.

Potrivit actualizării privind starea climei globale, diferența dintre energia primită de Pământ de la Soare și cea eliberată înapoi în spațiu a atins cel mai ridicat nivel de la începutul monitorizărilor.

Acest dezechilibru energetic contribuie la acumularea căldurii în sistemele naturale ale planetei și riscă să amplifice fenomenele meteorologice extreme, inclusiv valurile de căldură, secetele și cicloanele tropicale.

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Temperatura medie la suprafața Pământului, în perioada ianuarie-septembrie 2026, a fost cu aproximativ 1,47 grade Celsius peste media perioadei preindustriale, a anunțat OMM.

Temperaturile de la suprafața oceanelor au atins recorduri lunare, iar nivelul mărilor a fost cel mai ridicat de când există măsurători.

Oceanele absorb aproximativ 90% din excesul de căldură reținut în sistemul climatic din cauza gazelor cu efect de seră. Anul 2026 ar putea deveni al zecelea an consecutiv în care este stabilit un nou record privind cantitatea de căldură acumulată în oceane.

„Am intrat într-o nouă eră a extremelor climatice”, a declarat secretarul general al ONU, António Guterres.

„Un fenomen El Niño deosebit de puternic se suprapune peste o planetă deja supraîncălzită de schimbările climatice provocate de activitatea umană. Recordurile climatice continuă să fie depășite. Costurile umane cresc. Iar cei care poartă cea mai mică responsabilitate pentru această situație sunt primii și cei mai grav afectați”, a avertizat acesta.

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Concentrația de dioxid de carbon continuă să crească

Lideri politici și diplomați s-au reunit luni, 9 noiembrie, în stațiunea turistică Antalya, din Turcia, pentru cea de-a 31-a Conferință a Părților (COP31) la Convenția-cadru a ONU privind schimbările climatice.

Datele prezentate de OMM arată amploarea transformărilor produse în atmosferă de la începutul eforturilor internaționale de combatere a schimbărilor climatice.

În 1992, anul semnării convenției ONU privind clima, concentrația atmosferică de dioxid de carbon, principalul gaz cu efect de seră, era de 356,42 părți per milion (ppm).

În 2025, aceasta ajunsese la 426,8 ppm. Comparativ cu anul 1750, perioada care marchează începutul Revoluției Industriale, concentrația de dioxid de carbon a crescut cu 53%, potrivit organizației.

Raportul OMM mai arată că dezechilibrul energetic al Pământului a crescut, în perioada 2001-2025, cu o rată medie de 0,3 wați pe metru pătrat la fiecare deceniu.

Prin comparație, pentru intervalul 1960-2025, rata medie de creștere a fost de aproximativ 0,13 wați pe metru pătrat pe deceniu.

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Aceste valori indică o accelerare semnificativă a ritmului în care planeta acumulează energie.

2026, printre cei mai călduroși ani înregistrați

Potrivit estimărilor OMM, 2026 se îndreaptă spre un loc în clasamentul celor mai călduroși patru ani de la începutul măsurătorilor instrumentale.

Astfel, intervalul 2023-2026 ar urma să reprezinte cei mai călduroși patru ani înregistrați vreodată.

Anul a început în condiții de tip La Niña în Oceanul Pacific, un fenomen climatic care tinde să tempereze temperaturile globale, reducând media acestora cu aproximativ 0,1-0,2 grade Celsius.

În prezent, însă, se conturează un episod El Niño, fenomen asociat cu încălzirea temperaturilor globale.

Potrivit prognozelor citate în raport, următorul episod El Niño ar putea fi mai puternic decât oricare altul produs în ultimii 1.000 de ani.

În aceste condiții, temperatura medie globală pentru întregul an 2026 ar putea depăși pragul de 1,47 grade Celsius peste nivelul preindustrial.

Oceanele și regiunile polare resimt tot mai puternic încălzirea

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Cantitatea de căldură acumulată în primii 2.000 de metri ai oceanelor a atins în 2025 cel mai ridicat nivel de la începutul măsurătorilor, iar ritmul de încălzire este în creștere, avertizează OMM.

Raportul subliniază că această tendință va continua și că efectele încălzirii oceanelor sunt ireversibile la scara mai multor secole sau chiar milenii.

„Această încălzire este de așteptat să continue, reprezentând o schimbare ireversibilă la scara timpului de la câteva secole până la câteva milenii”, se arată în document.

Nici regiunile polare nu sunt ocolite de efectele schimbărilor climatice.

În 2026, suprafața maximă anuală a gheții marine din Antarctica a fost a treia cea mai redusă înregistrată vreodată. În Arctica, extinderea maximă a gheții a fost cea mai mică sau a doua cea mai mică de la începutul monitorizărilor.

În același timp, ghețarii din întreaga lume au pierdut peste 400 de gigatone de masă.

Potrivit OMM, este al patrulea an consecutiv în care toate cele 19 regiuni glaciare monitorizate la nivel global au înregistrat pierderi de masă.

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„Dezechilibrul energetic este cel mai îngrijorător semnal”

Bill McGuire, profesor emerit de riscuri geofizice și climatice la University College London, a declarat că raportul nu aduce surprize, dar confirmă gravitatea situației.

Acesta a subliniat că toți indicatorii analizați, de la temperatura globală și creșterea nivelului mărilor până la extinderea gheții marine, arată că planeta se confruntă cu o criză climatică profundă.

Potrivit specialistului, cel mai îngrijorător aspect este creșterea dezechilibrului dintre energia primită de Pământ de la Soare și cea eliberată în spațiu.

„Creșterea concentrației gazelor cu efect de seră din atmosferă înseamnă că, în timp ce cantitatea de căldură care ajunge pe planetă rămâne aceeași, cea care părăsește sistemul scade constant. Pământul reține astfel o cantitate tot mai mare de energie”, a explicat McGuire.

El consideră că acest dezechilibru oferă o imagine mai precisă asupra încălzirii globale și a ritmului în care temperatura planetei va continua să crească în următoarele decenii decât simpla monitorizare a emisiilor.

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Motivul este apariția unor mecanisme naturale de amplificare a încălzirii, care contribuie la accelerarea procesului comparativ cu situația de acum două decenii.

McGuire a avertizat că, potrivit celor mai recente cercetări pe care le citează, pragul de 1,5 grade Celsius ar putea fi depășit permanent în 2028.

În condițiile în care planeta se încălzește în prezent cu aproximativ 0,4 grade Celsius pe deceniu, specialistul estimează că pragul de 2 grade Celsius ar putea fi depășit spre sfârșitul anilor 2030.

În opinia sa, estimările potrivit cărora încălzirea globală ar putea fi limitată la 2,6-2,8 grade Celsius până la sfârșitul secolului par acum excesiv de optimiste.

Avertismentele vin în contextul reuniunii COP31, în cadrul căreia liderii lumii sunt chemați să intensifice măsurile de reducere a emisiilor și să limiteze efectele schimbărilor climatice.

Datele prezentate de OMM sugerează că provocarea nu mai este doar reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, ci și gestionarea consecințelor unei cantități tot mai mari de căldură deja acumulate în sistemele naturale ale planetei.

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