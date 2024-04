Primirea în ONU a statului palestinian, vot în Consiliul de Securitate. Se aşteaptă ca Statele Unite, aliate cu Israelul, să blocheze demersul

Cererea statului palestinian de a fi primit ca membru cu drepturi depline al ONU urmează să fie votată vineri, 19 aprilie, în Consiliul de Securitate, au declarat agenţiei Reuters mai mulţi diplomaţi.

Se aşteaptă ca Statele Unite, aliate cu Israelul, să blocheze demersul, deoarece acesta ar însemna recunoaşterea efectivă a statului palestinian.

Votul celor 15 membri ai Consiliului este programat la ora locală 15 (19.00 GMT). Obiectul este un proiect de rezoluţie prin care se recomandă celor 193 de membri ai Adunării Generale a ONU "să fie admis Statul Palestina ca membru al Naţiunilor Unite", arată sursele Reuters.

Pentru adoptarea rezoluţiei este nevoie de cel puţin nouă voturi, în condiţiile în care nu îşi exercită dreptul de veto niciunul din cei cinci membri permanenţi ai Consiliului - SUA, Regatul Unit, Franţa, Rusia şi China. Diplomaţii afirmă că americanii ar putea fi nevoiţi să recurgă la veto, deoarece textul ar putea întruni până la 13 voturi.

Algeria, membră nepermanentă a Consiliului, care a propus rezoluţia, a cerut ca votul să aibă loc joi după-masa, odată cu reuniunea forului de conducere al ONU privind Orientul Mijlociu, la care sunt aşteptaţi mai mulţi miniştri.

Statele Unite au afirmat că crearea unui stat palestinian independent ar trebui să aibă loc prin negocieri directe între părţi, nu în cadrul Naţiunilor Unite. Ambasadoarea americană la ONU, Linda Thomas-Greenfield, a declarat miercuri că "nu vedem cum o rezoluţie în Consiliul de Securitate ne va aduce într-o situaţie în care putem găsi o cale către (...) o soluţie cu două state" (israelian şi palestinian - n. red.).

Palestinienii au în prezent statut de observator la ONU - o recunoaştere de facto a statalităţii în Adunarea Generală, în 2012. Cererea de aderare cu drepturi depline trebuie necesită însă aprobarea Consiliului de Securitate, urmată de votul favorabil a cel puţin două treimi din cei 193 de membri ai Adunării.

Consiliul a sprijinit multă vreme perspectiva a două state alăturate, cu frontiere sigure şi recunoscute. Palestinienii doresc ca statul lor să cuprindă Cisiordania, estul Ierusalimului şi Fâşia Gaza, teritorii controlate de Israel din 1967. După acordurile de la Oslo între Israel şi Autoritatea Palestiniană, de la începutul deceniului 1990, s-au făcut puţine progrese către crearea unui stat palestinian.

Demersul palestinian la ONU are loc la şase luni de la începutul războiului din Gaza între Israel şi gruparea islamistă palestiniană Hamas, în timp ce statul evreu permite extinderea coloniilor în Cisiordania ocupată.

The UN Security Council is expected to vote on a draft resolution prepared by Algeria recommending Palestine’s admission as a member of the United Nations.

“The delegation of sisterly Algeria officially presents – on behalf of the Arab Group – a draft resolution in the Security… pic.twitter.com/RRkHYZN9TZ