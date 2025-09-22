ONU se reunește de urgență după ce avioanele rusești au intrat în Estonia. Articolul 4 din Tratatul NATO ar putea fi activat

Consiliul de Securitate al ONU se reunește de urgență luni, 22 septembrie, la solicitarea Estoniei, după ce trei avioane rusești MiG-31 au încălcat spațiul aerian al țării deasupra Golfului Finlandei, fiind interceptate de NATO. Tallinnul denunță o „încălcare flagrantă” a dreptului internațional și cere sprijin aliat, în timp ce Moscova neagă acuzațiile. Ședința are loc pe fondul intensificării tensiunilor din regiune, Polonia solicitând și ea recent consultări NATO în baza articolului 4.

Avioanele au rămas acolo timp de 12 minute înainte de a fi interceptate de NATO, potrivit Ministerului de Externe al Estoniei și unui purtător de cuvânt al alianței.

Ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna, a declarat duminică într-o postare pe X că acțiunile Rusiei „subminează principiile vitale pentru securitatea tuturor statelor membre ale ONU”.

„Atunci când astfel de acțiuni sunt comise de un membru permanent al Consiliului de Securitate, ele trebuie abordate chiar de către acest organism”, a scris Tsahkna. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe al Estoniei, Consiliul de Securitate urmează să discute ceea ce ministerul a descris ca fiind o „încălcare flagrantă, imprudentă și evidentă a spațiului aerian al NATO” și „încălcările repetate ale dreptului internațional” de către Rusia.

Rusia neagă incidentul

Ministerul rus al Apărării a negat că avioanele sale au intrat în spațiul aerian estonian, insistând că zborurile au fost efectuate „în strictă conformitate cu normele internaționale”. Stéphane Dujarric, purtătorul de cuvânt al secretarului general al ONU, a declarat că reuniunea de urgență este programată pentru luni, la ora 10:00.

Ucraina a depus, de asemenea, o cerere pentru a participa la reuniunea Consiliului de Securitate și a-și prezenta poziția. Cererea a fost adresată Republicii Coreea, care deține președinția rotativă a consiliului.

„Pentru prima dată în 34 de ani, Estonia a solicitat o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU”, a scris ministrul adjunct al Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, pe X. „Acest lucru demonstrează amploarea fără precedent a amenințărilor pe care Rusia agresivă le reprezintă pentru stabilitatea Europei.”

Se pregătește și o reuniune NATO

În urma încălcării spațiului aerian, Estonia a solicitat, de asemenea, consultări în temeiul articolului 4 din Tratatul NATO, mecanismul care permite oricărui membru să aducă în mod oficial o problemă în atenția principalului organism decizional al alianței. O reuniune este prevăzută să aibă loc în această săptămână.

Estonia este al doilea membru NATO care a solicitat consultări în temeiul articolului 4 în ultimele zile, după solicitarea Poloniei de săptămâna trecută, în urma intrării în spațiul său aerian a mai multor drone și avioane de vânătoare rusești.

Separat, forțele suedeze și germane au raportat, duminică, că avioanele suedeze JAS 39 Gripen și avioanele germane Eurofighter au fost trimise în misiune deasupra Mării Baltice de Sud pentru a identifica și monitoriza un avion de recunoaștere rus IL-20 care zbura în spațiul aerian internațional fără plan de zbor sau contact radio.

