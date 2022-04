Secretarul general al ONU Antonio Guterres s-a întâlnit cu ministrul rus de Externe Serghei Lavrov la Moscova marţi, 26 aprilie, la Moscova.

Cei doi oficiali de rang înalt au vorbit despre o posibilă colaborare între ONU, Comitetul Internaţional al Crucii Roşii, Rusia şi Ucraina în vederea facilitării coridoarelor de evacuare. Pe de altă parte, în timp ce Guterres a subliniat cât de imperativă este ”instaurarea cât mai rapidă a păcii”, Lavrov susţine că este prea devreme să se vorbească despre mediere în negocierile de pace, însă Moscova este angajată să găsească o soluţie diplomatică prin negocieri cu guvernul de la Kiev, relatează BBC.

Guterres susţine că a venit la Moscova în calitate de ”mesager al păcii”, având obiectivul ”să salveze vieţi şi să reducă suferinţa”.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

El a adăugat că au avut loc discuţii sincere cu Rusia şi este clar că există două poziţii diferite cu privire la situaţia din Ucraina.

”Recunoaştem că ne confruntăm cu o criză în Mariupol. Mii de civili au nevoie urgentă de asistenţă umanitară care să le salveze viaţa, iar mulţi alţii au nevoie de evacuare”, a afirmat Guterres.

"We have an interest of working together with our UN colleagues, the International Red Cross... to alleviate the suffering and the situation for the civilian population"

Ads

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov has met UN Secretary General Antonio Guterreshttps://t.co/ndVycNkxm3 pic.twitter.com/fnGyIr8US8