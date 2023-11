Șeful ONU pentru drepturile omului susține că atât Hamas, cât și Israelul se fac vinovați de crime de război

Înaltul Comisar al Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului, Volker Turk, a declarat miercuri că au fost comise crime de război atât de către Israel, cât şi de către Hamas în conflictul care a izbucnit în urmă cu o lună, relatează CNN.

"Atrocităţile comise de grupările armate palestiniene pe 7 octombrie au fost odioase, au fost crime de război - la fel ca şi menţinerea continuă a ostaticilor", a declarat Volker Turk aflat la punctul de trecere Rafah din Egipt, la graniţa cu Gaza. "Pedepsirea colectivă de către Israel a civililor palestinieni este, de asemenea, o crimă de război, la fel ca şi evacuarea forţată ilegală a civililor", a adăugat el.

"Acţiunile unei părţi nu absolvă acţiunile celeilalte părţi", a subliniat Volker Turk.

Vorbind despre ajutorul umanitar care a fost livrat prin Rafah, Turk a spus: "Linia de salvare a fost subţiată în mod nedrept şi scandalos". El a cerut ca mai mult ajutor umanitar să poată fi livrat în enclavă.

Israelul a bombardat fără încetare Gaza ca răspuns la un raid transfrontalier al Hamas în sudul Israelului, la 7 octombrie, când bărbaţi înarmaţi au ucis 1.400 de persoane şi au luat aproximativ 240 de ostatici. De atunci, bombardamentele israeliene au ucis peste 10.500 de persoane, inclusiv multe femei şi copii, susţin autorităţile din Fâşia Gaza controlată de Hamas.

