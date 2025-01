Semnal tras de Organizația Națiunilor Unite după apariția unor imagini online cu ororile petrecute într-un centru de detenție: „Tortură și rele tratamente” VIDEO

Misiunea ONU pentru Libia a declarat că este profund îngrijorată de imaginile apărute online, care au fost surprinse în centrul de detenție Gernada, situat în estul Libiei. Aceste imagini dezvăluie cazuri de „tortură brutală și rele tratamente” aplicate deținuților, conform informațiilor transmise de Reuters.

Reuters nu a fost în măsură să verifice în mod independent nici locaţia, nici data filmărilor, însă detaliile arhitecturale observate în videoclipuri, inclusiv tipul de gresie de pe podea, pictura de pe pereţi şi gratiile celulelor sunt în concordanţă cu imaginile din fişiere ale închisorii din rapoartele de coroborare.

”În timp ce UNSMIL continuă să verifice circumstanţele filmărilor difuzate, condamnă cu fermitate aceste acte care constituie încălcări grave ale legislaţiei internaţionale privind drepturile omului”, a transmis Misiunea Naţiunilor Unite de susţinere în Libia.

🔴 Libya’s Sednaya Prison

Horrific videos were leaked on Sunday showing a group of guards torturing Libyans in Qarnada Prison in Eastern #Libya.

The Notorious Qarnada prison is known for holding political prisoners opposed to warlord Khalifa Haftar, backed by UAE and Egypt. pic.twitter.com/hzSGBiQDHl