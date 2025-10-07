SUA, acuzate de Înaltul Comisar al ONU pentru Refugiați că practică deportări ilegale. Aproape 5.000 de angajați ai agenției au fost concediați după tăierea fondurilor de către Trump

Autor: Daniel Groza
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 07:52
190 citiri
SUA, acuzate de Înaltul Comisar al ONU pentru Refugiați că practică deportări ilegale. Aproape 5.000 de angajați ai agenției au fost concediați după tăierea fondurilor de către Trump
Înaltul Comisar al ONU pentru Refugiați, Filippo Grandi FOTO unhcr.org

În contextul reducerilor bugetare drastice, UNHCR a fost nevoită să elimine aproape 5.000 de locuri de muncă, atrage atenția Înaltul Comisar al ONU pentru Refugiați, Filippo Grandi. El avertizează că refugiații continuă să se confrunte cu dificultăți severe, în timp ce sprijinul internațional pentru ajutorul umanitar se diminuează.

Șeful agenției ONU pentru refugiați a sugerat că administrația președintelui Donald Trump a pus în aplicare practici de deportare care încalcă dreptul internațional și a criticat „reacția” mai amplă din unele țări împotriva migranților și refugiaților, potrivit AP.

„Cu siguranță nu a fost un an ușor pentru niciunul dintre noi”, a declarat Grandi la deschiderea ședinței comitetului executiv al UNHCR. „Dar nu uitați, vă rog: nu a existat niciodată un an ușor pentru a fi refugiat – și nu va exista niciodată”, arată Mediafax.ro

El a menționat câteva aspecte pozitive și a lăudat eforturile de pace conduse de administrația Trump în Congo, unde conflictul a strămutat milioane de oameni.

La Adunarea Generală a ONU de luna trecută, administrația Trump – care a redus drastic sprijinul pentru ajutorul umanitar internațional în acest an – a criticat alte țări pentru opinia sa că sistemul global de solicitare a azilului a fost abuzat și trebuie reorganizat, parțial prin luarea măsurilor împotriva migrației.

SUA vor cere la ONU sancționarea Cubei pentru implicarea în războiul din Ucraina
SUA vor cere la ONU sancționarea Cubei pentru implicarea în războiul din Ucraina
Statele Unite intenționează să conteste, în cadrul ONU, o nouă rezoluție ce solicită ridicarea embargoului economic impus Cubei, în contextul apariției unor informații potrivit cărora...
SUA avertizează ONU că o țară surpriză trimite mii de militari Rusiei pentru a susține războiul din Ucraina
SUA avertizează ONU că o țară surpriză trimite mii de militari Rusiei pentru a susține războiul din Ucraina
Statele Unite fac lobby pe plan internațional pentru a împiedica adoptarea unei rezoluții ONU care solicită ridicarea embargoului impus Cubei de zeci de ani, folosind argumentul că Havana...
#ONU, #refugiati, #SUA, #deportari, #ilegal, #Donald Trump , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Surpriza de proportii: Gica Hagi, in discutii avansate sa revina pe banca!
ObservatorNews.ro
Vietile infractorilor romani in Marea Britanie. Fura, nu fac inchisoare si primesc bani ca sa plece
DigiSport.ro
Marele Vieri s-a convins de Chivu si a spus-o in direct: "Nu-mi retrag cuvintele!"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Fostul episcop al Hușilor, condamnat pentru viol, susține că este terorizat în închisoare. „Dă tot ce are ca să scape”
  2. Premierul israelian încearcă să medieze tensiunile dintre liderii Rusiei și SUA. Ce a discutat Netanyahu cu Putin
  3. SUA, acuzate de Înaltul Comisar al ONU pentru Refugiați că practică deportări ilegale. Aproape 5.000 de angajați ai agenției au fost concediați după tăierea fondurilor de către Trump
  4. Alerte de vreme severă imediată. Zeci de localități, sub Cod galben
  5. Țara care va aplica amenzi de până la 1.000 de euro părinților ai căror copii chiulesc. Și absența de la ședințele cu părinții va fi sancționată
  6. Rusia discută cum să atace NATO, potrivit serviciilor de informații germane. „Astfel de semnale ar trebui tratate extrem de serios”
  7. Pericol la Zaporojie. AIEA a raportat proiectile căzute în apropierea centralei nucleare
  8. Criza din SUA se adânceşte. Senatul a respins din nou votarea bugetului și mii de persoane urmează să fie concediate
  9. De la Năstase la Țoiu. Succesele și eșecurile diplomației românești, după 35 de ani de la Revoluție
  10. Pericol pentru pelerinajul de la Sfânta Parascheva? Ciclonul va rămâne deasupra României. Prognoza meteo, de la șefa ANM