SUA, acuzate de Înaltul Comisar al ONU pentru Refugiați că practică deportări ilegale. Aproape 5.000 de angajați ai agenției au fost concediați după tăierea fondurilor de către Trump

În contextul reducerilor bugetare drastice, UNHCR a fost nevoită să elimine aproape 5.000 de locuri de muncă, atrage atenția Înaltul Comisar al ONU pentru Refugiați, Filippo Grandi. El avertizează că refugiații continuă să se confrunte cu dificultăți severe, în timp ce sprijinul internațional pentru ajutorul umanitar se diminuează.

Șeful agenției ONU pentru refugiați a sugerat că administrația președintelui Donald Trump a pus în aplicare practici de deportare care încalcă dreptul internațional și a criticat „reacția” mai amplă din unele țări împotriva migranților și refugiaților, potrivit AP.

„Cu siguranță nu a fost un an ușor pentru niciunul dintre noi”, a declarat Grandi la deschiderea ședinței comitetului executiv al UNHCR. „Dar nu uitați, vă rog: nu a existat niciodată un an ușor pentru a fi refugiat – și nu va exista niciodată”, arată Mediafax.ro

El a menționat câteva aspecte pozitive și a lăudat eforturile de pace conduse de administrația Trump în Congo, unde conflictul a strămutat milioane de oameni.

La Adunarea Generală a ONU de luna trecută, administrația Trump – care a redus drastic sprijinul pentru ajutorul umanitar internațional în acest an – a criticat alte țări pentru opinia sa că sistemul global de solicitare a azilului a fost abuzat și trebuie reorganizat, parțial prin luarea măsurilor împotriva migrației.

