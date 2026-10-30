Familia unei femei care a murit după o criză de epilepsie dă în judecată OpenAI. ChatGPT ar fi încurajat reducerea medicației

OpenAI este dată în judecată de familia unei femei de 31 de ani din Seattle, după ce aceasta a murit în urma unei crize de epilepsie. Potrivit plângerii depuse în instanță, ChatGPT i-ar fi recomandat să reducă singură doza medicamentelor prescrise pentru afecțiunea sa.

Femeia suferea de epilepsie încă din copilărie, iar problemele s-ar fi agravat în 2021. Conform documentelor citate în proces, teama de a avea o criză în public a făcut-o să se izoleze tot mai mult, iar în această perioadă ar fi început să folosească frecvent ChatGPT și să dezvolte o relație de încredere cu serviciul.

Situația a devenit mai complicată începând din 2023, când tratamentul pentru epilepsie nu ar mai fi avut aceleași rezultate.

Procesul susține că ChatGPT a încurajat modificarea tratamentului

Potrivit familiei, femeia a întrebat ChatGPT dacă poate reduce frecvența cu care își lua medicamentele prescrise de medic.

În plângerea depusă împotriva OpenAI se susține că chatbotul i-ar fi răspuns afirmativ și ar fi prezentat reducerea dozei fără supraveghere medicală drept o strategie acceptată în anumite situații. Femeia ar fi urmat ulterior această recomandare.

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Familia leagă decizia de modificare a tratamentului de evoluția ulterioară a stării sale și de criza de epilepsie în urma căreia aceasta a murit. Procesul urmează să stabilească însă responsabilitatea și legătura dintre răspunsurile primite de la ChatGPT și deces.

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