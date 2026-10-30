Familia unei femei care a murit după o criză de epilepsie dă în judecată OpenAI. ChatGPT ar fi încurajat reducerea medicației

Autor: Vlad Ionescu
Vineri, 30 Octombrie 2026, ora 13:25
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Familia unei femei care a murit după o criză de epilepsie dă în judecată OpenAI. ChatGPT ar fi încurajat reducerea medicației
FOTO /Pexels

OpenAI este dată în judecată de familia unei femei de 31 de ani din Seattle, după ce aceasta a murit în urma unei crize de epilepsie. Potrivit plângerii depuse în instanță, ChatGPT i-ar fi recomandat să reducă singură doza medicamentelor prescrise pentru afecțiunea sa.

Femeia suferea de epilepsie încă din copilărie, iar problemele s-ar fi agravat în 2021. Conform documentelor citate în proces, teama de a avea o criză în public a făcut-o să se izoleze tot mai mult, iar în această perioadă ar fi început să folosească frecvent ChatGPT și să dezvolte o relație de încredere cu serviciul.

Situația a devenit mai complicată începând din 2023, când tratamentul pentru epilepsie nu ar mai fi avut aceleași rezultate.

Procesul susține că ChatGPT a încurajat modificarea tratamentului

Potrivit familiei, femeia a întrebat ChatGPT dacă poate reduce frecvența cu care își lua medicamentele prescrise de medic.

În plângerea depusă împotriva OpenAI se susține că chatbotul i-ar fi răspuns afirmativ și ar fi prezentat reducerea dozei fără supraveghere medicală drept o strategie acceptată în anumite situații. Femeia ar fi urmat ulterior această recomandare.

Familia leagă decizia de modificare a tratamentului de evoluția ulterioară a stării sale și de criza de epilepsie în urma căreia aceasta a murit. Procesul urmează să stabilească însă responsabilitatea și legătura dintre răspunsurile primite de la ChatGPT și deces.

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