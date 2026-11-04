OpenAI și Meta au încheiat acorduri uriașe cu un rival Nvidia. Costul neașteptat de peste un miliard de dolari

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 04 Noiembrie 2026, ora 13:11
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OpenAI și Meta au încheiat acorduri uriașe cu un rival Nvidia. Costul neașteptat de peste un miliard de dolari
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AMD, unul dintre cei mai mari producători de procesoare din lume, a acceptat să ofere OpenAI și Meta posibilitatea de a deveni acționari ai companiei, în schimbul unor comenzi uriașe de cipuri pentru inteligență artificială. Strategia începe însă să se reflecte în rezultatele financiare ale producătorului american.

Compania a anunțat că a înregistrat o cheltuială contabilă de 1,07 miliarde de dolari în trimestrul încheiat pe 26 septembrie. Suma este legată de drepturile oferite celor două companii de a cumpăra acțiuni AMD în anumite condiții și nu reprezintă o plată efectivă în numerar.

În februarie, AMD a încheiat cu Meta un acord pentru furnizarea unor cipuri AI în valoare de până la 60 de miliarde de dolari, pe parcursul a cinci ani. Proprietarul Facebook ar putea ajunge să dețină până la 10% din AMD, dacă sunt îndeplinite obiectivele stabilite.

Un acord asemănător fusese semnat anul trecut cu OpenAI, compania din spatele ChatGPT, care a primit posibilitatea de a cumpăra aproximativ 10% din acțiunile producătorului.

De ce oferă AMD acțiuni companiilor care îi cumpără cipurile

Prin aceste înțelegeri, AMD încearcă să atragă clienți mari și să își consolideze poziția pe piața cipurilor pentru inteligență artificială, dominată în prezent de Nvidia.

OpenAI și Meta ar putea cumpăra acțiunile la prețuri extrem de mici, dacă îndeplinesc condițiile contractuale. Pentru actualii acționari AMD, acest lucru ar putea însemna reducerea participației procentuale, prin creșterea numărului total de acțiuni.

Analiștii consideră că acordurile arată încrederea marilor companii în tehnologia AMD, dar nu amenință deocamdată dominația Nvidia. Există însă o cerere tot mai mare pentru alternative competitive, atât ca performanță, cât și ca preț.

Qualcomm a oferit drepturi similare Amazon, iar Marvell a încheiat un acord comparabil cu Google. În ciuda cheltuielilor, AMD anticipează o creștere peste așteptări în 2027, susținută de vânzările de cipuri pentru centre de date. Anunțul a dus la o creștere de 8% a acțiunilor companiei în tranzacțiile de după închiderea bursei.

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