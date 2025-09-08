Primul lungmetraj generat cu inteligență artificială: între pionierat și neliniște în industria filmului

Autor: Veronica Andrei
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 18:41
538 citiri
Primul lungmetraj generat cu inteligență artificială: între pionierat și neliniște în industria filmului
Personaj din desenul animat Critterz/ FOTO:X/@PumpLlama

OpenAI, compania cunoscută pentru modelele sale de inteligență artificială generativă, își face debutul în industria cinematografică — nu ca subiect de documentar, ci ca partener tehnologic în realizarea primului film de animație de lungmetraj generat aproape integral cu ajutorul AI-ului. Proiectul, intitulat Critterz, urmează să aibă premiera în mai, la Festivalul de Film de la Cannes, iar lansarea globală este prevăzută pentru anul viitor, relatează The Wall Street Journal.

În spatele filmului se află Chad Nelson, un creativ din cadrul OpenAI, care a început să experimenteze cu motorul de generare de imagini DALL·E încă din 2021. Ideea inițială — un scurtmetraj — a crescut exponențial, transformându-se într-un lungmetraj realizat în colaborare cu studiouri de producție din Londra și Los Angeles.

Critterz spune povestea unor creaturi dintr-o pădure imaginară, forțate să pornească într-o călătorie după ce satul lor este distrus de un necunoscut. Scenariul a fost scris de o echipă care a lucrat anterior la Paddington în Peru, semn că, cel puțin pe hârtie, umorul britanic și emoția clasică rămân prezente, chiar dacă decorul digital e construit de algoritmi.

La nivel vizual, filmul este produs cu ajutorul modelelor AI dezvoltate de OpenAI, inclusiv GPT-5 și Sora — un instrument capabil să genereze video din text. Desenele de bază aparțin unor artiști umani, dar transformarea lor în secvențe animate e operată de mașini.

Bugetul filmului este modest pentru o producție animată — sub 30 de milioane de dolari — iar termenul de livrare este și el atipic: doar nouă luni, față de cei trei ani considerați standard în industrie.

Dincolo de entuziasmul tehnologic: o miză juridică și profesională

Deși OpenAI prezintă Critterz drept o demonstrație „pozitivă” a potențialului inteligenței artificiale în domeniul creativ, reacțiile din industria cinematografică sunt departe de a fi entuziaste. Studiouri mari precum Disney, Universal și Warner Bros. Discovery au inițiat recent procese împotriva unor platforme precum Midjourney, pe care le acuză de utilizarea neautorizată a conținutului protejat de drepturi de autor.

În paralel, sindicatele actorilor și scenariștilor din SUA privesc cu suspiciune acest gen de proiecte, temându-se că AI-ul ar putea înlocui, treptat, meseriile lor. Critterz încearcă să ocolească acest pericol, păstrând oameni în roluri-cheie: desenatori, scenariști, actori de voce. Potrivit unor experți în proprietate intelectuală, această implicare umană ar putea fi esențială pentru a obține protecția legală a filmului.

Totuși, distribuția filmului rămâne incertă, iar campania de marketing nu a fost încă definită — un semn că, dincolo de fascinația pentru tehnologie, Critterz rămâne un experiment cu multe necunoscute.

Hollywoodul, în pragul unui nou front de conflict

Cazul Critterz vine pe fondul unui val tot mai vizibil de aplicare a AI-ului în post-producție. Recent, studioul XYZ Films a lansat în SUA o versiune „redublată vizual” a filmului suedez Watch The Skies, în care AI-ul sincronizează mișcarea buzelor actorilor cu noua coloană sonoră în limba engleză. Scopul: evitarea subtitrărilor, despre care distribuitorii americani știu că sunt o barieră pentru publicul larg.

Astfel, din ce în ce mai des, inteligența artificială nu doar asistă producția, ci rescrie regulile industriei — în liniște, dar cu efecte care nu vor întârzia să se simtă.

Pentru OpenAI, Critterz este o demonstrație de forță. Pentru industrie, un semnal de alarmă. Pentru public, rămâne de văzut dacă acest tip de cinema — născut din prompturi și algoritmi — va reuși să creeze emoție autentică sau va rămâne doar o vitrină high-tech. Răspunsul nu va veni din laboratoare, ci din sălile de cinema — dacă vor mai exista.

#openAI, #Film, #inteligenta artificiala, #Hollywood , #stiri externe
