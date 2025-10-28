Alternativa la Neuralink. Sam Altman dezvoltă un AI neinvaziv care „citește gândurile”

Luni, 27 Octombrie 2025, ora 23:50
Alternativa la Neuralink. Sam Altman dezvoltă un AI neinvaziv care „citește gândurile”
Sam Altman, CEO-ul OpenAI FOTO / Hepta

Directorul general al OpenAI, Sam Altman, lucrează la un nou start-up numit Merge Labs, care dezvoltă o interfață creier–computer (BCI) bazată pe unde sonore, fără a necesita implanturi. Potrivit publicației The Verge, proiectul îl are printre participanți pe Mikhail Shapiro, un cunoscut bioinginer de la Institutul de Tehnologie din California (Caltech), care va juca un rol esențial atât în dezvoltarea tehnologiei, cât și în discuțiile cu potențialii investitori.

Conform Financial Times, Merge Labs intenționează să atragă sute de milioane de dolari în finanțare, inclusiv din partea OpenAI. Shapiro este recunoscut pentru cercetările sale în domeniul tehnologiilor biomoleculare și pentru explorarea metodelor neinvazive de interacțiune cu creierul. Laboratorul său a fost primul care a demonstrat că ultrasunetele pot fi utilizate pentru a influența activitatea neuronală fără intervenții chirurgicale – o abordare diferită de cea a Neuralink, compania lui Elon Musk, care folosește electrozi implantați în creier.

Undele sonore în locul implanturilor

Cercetările lui Shapiro includ, de asemenea, metode de terapie genetică, prin care celulele pot fi „făcute vizibile” pentru ultrasunete. Această tehnologie, scrie Bloomberg, ar putea sta la baza primului produs al Merge Labs. The Verge notează că nici Shapiro, nici Altman și nici cofondatorul companiei, Alex Blania, nu au oferit până acum comentarii publice.

Într-o prezentare recentă, Shapiro a explicat că ultrasunetele și câmpurile magnetice pot crea un canal de comunicare între creier și computer. În locul unei implanturi invazive, tehnologia ar folosi gene sensibile la unde sonore, care ar permite interacțiunea directă cu neuronii fără a le afecta structura.

„Putem comunica cu creierul fără să-l atingem”, a spus Shapiro.

Poziția lui Altman: o abordare „fără electrozi”

Sam Altman, care și-a exprimat în repetate rânduri scepticismul față de soluțiile invazive propuse de Neuralink, a declarat în august că nu ar accepta niciodată un implant care „omoară neuroni”.

„Mi-aș dori să pot doar să mă gândesc, iar ChatGPT să-mi răspundă – poate doar într-un mod de citire. Pare o direcție logică”, a spus Altman în cadrul unei conferințe de presă.

Lansare iminentă și o viziune de viitor

Surse citate de Financial Times afirmă că Merge Labs urmează să fie lansată oficial în următoarele săptămâni. Altman va ocupa poziția de președinte al companiei, dar nu se va implica în activitățile zilnice, acestea urmând să fie gestionate de Alex Blania, cu care Altman a fondat anterior start-up-ul Tools for Humanity – compania din spatele sistemului biometric Worldcoin, bazat pe scanarea irisului.

Interesul lui Altman pentru fuziunea dintre om și mașină nu este nou. Încă din 2017, el scria că majoritatea predicțiilor privind momentul în care inteligența biologică se va uni cu cea artificială indică perioada 2025–2075.

Prin Merge Labs, Altman pare să facă un pas concret către această viziune – o alternativă neinvazivă la implanturile propuse de Elon Musk, care ar putea redefini modul în care oamenii interacționează cu tehnologia.

