Șeful OpenAI, acuzat de sora sa că a abuzat-o sexual în copilărie. Cum răspunde părintele ChatGPT VIDEO/FOTO

Patronul OpenAI, care se află la originea creării ChatGPT, Sam Altman, este acuzat de către sora sa, Ann Altman, în vârstă de 30 de ani, de faptul că a abuzat-o sexual timp de aproape zece ani, într-o plângere depusă la un tribunal federal din Missouri, potrivit Bloomberg, relatează AFP.

Ann Altman îl acuză pe fratele său, cu nouă ani mai mare decât ea, că a agresat-o sexual şi a manipulat-o pe când locuiau în Missouri, la sfârşitul anilor '90 şi începutul anilor 2000.

În această plângere depusă luni, Annie Altman arată că aceste presupuse abuzuri au început pe când ea avea vârsta de trei ani, iar ultimul a avut loc pe când fratele său era adult, dar ea era minoră.

Acuzaţiile lui Ann Altman nu sunt noi.

Ea l-a acuzat pe reţele de socializare pe Sam Altman că a agresat-o sexual.

NEW: OpenAI CEO Sam Altman denies s*xual abuse allegations from his sister who claimed he abused her regularly for nearly a decade.

In a lawsuit filed Monday, Ann Altman claimed her brother abused her between 1997 and 2006.

Sam Altman and his family have since responded to… pic.twitter.com/x0t8FRaduK