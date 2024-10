O operă de artă formată din două cutii de bere a fost aruncată la coș de angajatul unui muzeu. A crezut că sunt deșeuri

Un muzeu din Olanda a reușit să recupereze o lucrare de artă din două cutii de bere goale, după ce un angajat le-a aruncat din greșeală la coș, crezând că sunt deșeuri. Lucrarea, purtând titlul "All The Good Times We Spent Together" (Toate momentele bune pe care le-am petrecut împreună), a fost creată de artistul francez Alexandre Lavet și, la prima vedere, pare doar două cutii de bere aruncate.

Cu toate acestea, o privire mai atentă arată că acestea sunt de fapt pictate meticulos de mână cu acrilice şi „au necesitat mult timp şi efort pentru a fi create”, potrivit muzeului.

Dar valoarea lor artistică a fost pierdută de un mecanic, care le-a văzut expuse într-un lift şi le-a aruncat la gunoi.

Froukje Budding, o purtătoare de cuvânt a muzeului LAM din Lisse, în vestul Olandei, a declarat pentru AFP că operele de artă sunt adesea lăsate în locuri neobişnuite - de aici şi expunerea într-un lift.

„Încercăm să surprindem vizitatorul tot timpul”, a spus ea.

Curatoarea Elisah van den Bergh s-a întors după o scurtă pauză şi a observat că dozele dispăruseră. Ea le-a recuperat dintr-o pungă de gunoi chiar în momentul în care urmau să fie aruncate.

„Am aşezat acum lucrarea într-un loc mai tradiţional, pe un soclu”, a spus Budding.

Ea a subliniat că „nu există resentimente” faţă de mecanic, care abia începuse să lucreze în instituţia muzeală. „El doar îşi făcea treaba”, a spus ea.

Sietske van Zanten, directorul muzeului, a declarat: „Arta noastră încurajează vizitatorii să vadă obiectele cotidiene într-o lumină nouă”. „Prin expunerea operelor de artă în locuri neaşteptate, amplificăm această experienţă şi îi ţinem pe vizitatori vigilenţi”, a adăugat Van Zanten.

„Având în vedere acest lucru, este puţin probabil ca dozele să rămână pe soclul lor tradiţional pentru mult timp", a spus Budding. „Trebuie să ne gândim bine la un loc atent în care să le expunem în continuare”, a spus ea.

Incidentul este cel mai recent dintr-un lung şir de întâmplări nefericite cu operele de artă din galerii şi muzee. În 2023, un bărbat care spunea că îi este foame a mâncat o banană care fusese lipită cu bandă adezivă pe un perete ca parte a unei instalaţii a artistului italian Maurizio Cattelan într-o galerie din Seul.

În 2011, un îngrijitor prea zelos din Germania a distrus o operă de artă modernă în valoare de 690.000 de lire sterline, după ce a confundat-o cu un obiect care avea nevoie de curăţare.

Sculptura artistului german Martin Kippenberger, considerat unul dintre cei mai talentaţi artişti ai generaţiei sale până la moartea sa, în 1997, a fost împrumutată Muzeului Ostwall din Dortmund când a fost curăţată cu peria.

