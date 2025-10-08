"Procesul lui Eichmann" – două seri de operă care transformă istoria în emoție pură. Astăzi și mâine, 8 și 9 octombrie, ora 18:30 – Opera Națională București

Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 13:17
"Procesul lui Eichmann" – două seri de operă care transformă istoria în emoție pură. Astăzi și mâine, 8 și 9 octombrie, ora 18:30 – Opera Națională București
FOTO: facebook.com/LaudeReut

Astăzi și mâine, 8 și 9 octombrie, de la ora 18:30, Opera Națională București prezintă două reprezentații ale operei ”Procesul lui Eichmann” de Gil Shohat, o creație muzicală de forță, construită pe un libret (în două acte și 66 de scene) inspirat din piesa omonimă a dramaturgului israelian Motti Lerner.

Sub bagheta dirijorului Daniel Jinga, în regia lui Erwin Șimșensohn și scenografia semnată de Dragoș Buhagiar, spectacolul reunește Orchestra și Corul Operei Naționale București într-o producție de o intensitate vizuală și emoțională excepțională.

Lucrare unică în peisajul liric mondial, „Procesul lui Eichmann” aduce pe scenă un subiect istoric de o gravitate imensă și îl transformă într-un spectacol de artă totală — în care muzica, teatrul și istoria se împletesc pentru a reda ecoul unei întrebări care nu încetează să ne urmărească: cum se cântă adevărul?

Într-o construcție teatrală și muzicală de mare originalitate, personajele sunt întruchipate simultan de artiști lirici și actori, care interpretează alternativ același rol — o dată cântat, o dată rostit. Această dublă expresie scenică amplifică intensitatea emoțională a poveștii și aduce în fața publicului o perspectivă profund umană asupra conflictului dintre vinovăție și memorie. Alternanța dintre voce și cuvânt transformă fiecare apariție într-un moment de confruntare între rațiune și conștiință, într-o operă în care istoria devine emoție vie.

Distribuția reunește interpreți de marcă ai scenei lirice și teatrale românești, într-un ansamblu remarcabil:

  • Adolf EichmannAlexandru Constantin / Marian Râlea
  • Gideon HausnerIustinian Zetea / Emilian Oprea
  • Gabriel BachAndrei Cocîrlea / Alexandru Nagy
  • Sara FriedAda Navrot
  • Hans GlobkeLeonard Bernad / Alexandru Papadopol
  • Anna VogelRaluca Aprodu
  • Dr. Robert ServatiusAdrian Mărcan / George Remeș
  • Avocat Liesel GrudeSorana Negrea / Ioana Anton
  • Moshe LandauDan Indricău
  • Vera EichmannMihaela Ișpan / Natalie Ester

Intreaga distributie, aici: https://operanb.ro/spectacol/procesul-lui-eichmann/

Inițiatoarea și susținătoarea prezentării acestei opere în România este doamna Tova Ben-Nun Cherbis, Președinte și Fondator al Fundației Magna Cum Laude-Reut și al Complexului Educațional Laude-Reut, personalitate recunoscută pentru promovarea dialogului dintre cultură, educație și implicare civică.

Opera „Procesul lui Eichmann” redă în cheie lirică un episod definitoriu pentru conștiința umanității: procesul din 1961 al locotenentului nazist Adolf Eichmann, artizanul Soluției Finale. Evadarea acestuia după război, capturarea sa de către serviciile israeliene și judecarea publică au marcat un moment crucial de reafirmare a justiției și demnității umane.

Biletele sunt disponibile pe tickets.operanb.ro și la Casa de Bilete a Operei Naționale București.

📅Două seri unice – 8 și 9 octombrie, ora 18:30.

Nu ratați întâlnirea cu o operă care transformă istoria în artă și emoție.

Senatorul USR Cristian Ghinea a spus, într-o postare pe Facebook intitulată „Cod Roșu de Gigel Viteazu”, că avertizările meteo din ultimele zile ar fi fost instrumentalizate politic pentru...
Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

