Raluca Turcan, despre reorganizarea Operei Naționale: „Un subiect care nu face decât bine". Ministra Culturii se așteaptă la un „spectacol politic”

Ministra Culturii, Raluca Turcan, a apărat Hotărârea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Operei Române luni, 2 septembrie. Liberala susține că actual normatu „nu face decât bine” instituţiei și a criticat „politizarea” subiectului. Proiectul ar duce la desființarea juridică a Operei din București și comasarea acesteia cu Tinerimea Română.

„Din nefericire, o meteahnă a clasei politice este exact aceea că atunci când sunt subiecte foarte importante unii încearcă să le capitalizeze politic. Şi din această tendinţă de a capitaliza politic pe seama unor evenimente culturale sau demersuri culturale ajungem să fie blocate unele iniţiative care sunt foarte bune. Vreau să vă spun că am mai multe proiecte legislative pe care le am pregătite. Sunt deja finalizate. Şi mă refer la Managementul instituţiilor de cultură, Ordonanţa care reglementează finanţarea pe CNC, pe cinematografie... Şi mai sunt încă două foarte importante şi am o reţinere să le lansez în dezbaterea publică, pentru că am văzut cât de mult rău poate să facă politizarea unui subiect important pe Hotărârea de Guvern, pe care o pregătim de foarte mult timp, legată de funcţionarea Operei Naţionale Bucureşti”, a spus Turcan, la finalul unei conferinţe de presă dedicată Concursului Enescu.

Ministrul Culturii consideră că adoptarea hotărârii de Guvern legată de funcţionarea Operei bucureştene nu ar face decât bine instituţiei de spectacol.

„Pot să afirm fără nici cea mai mică reţinere, sunt persoane care au încercat să politizeze un subiect care nu face decât bine Operei Naţionale Române, care poate să fie şi mai puternică şi mai strălucitoare pe scena instituţiilor de cultură. Şi atunci am această reţinere, la rândul meu, ca subiecte importante să le lansăm acum ca unii să înceapă să facă spectacol politic în detrimentul culturii”, a punctat Turcan.

Ministerul Culturii a organizat luna trecută, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, o întâlnire în cadrul căreia a fost supus dezbaterii publice proiectul de Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Operei Române, ocazie cu care toţi cei interesaţi au putut să-şi spună punctul de vedere.

În cadrul întâlnirii, managerul Operei Naţionale Bucureşti, Daniel Jinga, a afirmat că toţi actorii implicaţi trebuie să fie preocupaţi ca acest HG, dacă apare, să fie "în forma corectă".

Prezentă la dezbatere, Ozana Barabancea, artist liric la ONB, a arătat că se opune desfiinţării Operei Naţionale Române şi comasării acesteia cu Tinerimea Română.

Totodată, Sindicatul Artiştilor Instrumentişti din Orchestra Operei Naţionale Bucureşti a arătat, într-un comunicat, că posibilitatea unirii ONB cu Centrul Naţional Tinerimea Română pentru crearea unei instituţii „mai puternice” nu pare „o idee rea în sine” atât timp cât Opera îşi păstrează obiectul de activitate, iar tinerii capătă „un centru mai puternic de promovare şi formare profesională”.

Potrivit proiectului de HG, se înfiinţează Opera Română, denumită în continuare Opera, instituţie publică de spectacole şi concerte, de repertoriu, de importanţă naţională, având personalitate juridică, subordonată Ministerului Culturii, prin fuziunea prin contopire a Operei Naţionale Bucureşti şi a Centrului Naţional de Artă „Tinerimea Română”, instituţii publice cu personalitate juridică, aflate în subordinea Ministerului Culturii, care se desfiinţează. Se propune ca noua instituţie să aibă o direcţie specială dedicată promovării tinerilor şi să îşi păstreze specificul activităţilor artistice tradiţionale.

