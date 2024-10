Creștere șocantă a numărului de femei în vârstă de 30 de ani care au nevoie de operații, după ce și-au distrus fața cu intervenții și botox. "Dau dependență"

Cândva rezervate femeilor de vârstă mijlocie care căutau o soluție anti-îmbătrânire, intervențiile chirurgicale sunt acum soluția la care apelează tot mai mulți adolescenți și tineri de 20 de ani.

Un sondaj efectuat în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani a arătat că șapte la sută dintre aceștia și-au operat buzele, în timp ce 68 la sută cunoșteau pe cineva care a făcut-o. De ce? Mulți speculează că această tendință este determinată de vedetele de reality TV și de celebrități, care recunosc din ce în ce mai mult sau par să fi avut proceduri cosmetice.

Ashley Stobart avea 18 ani când și-a făcut pentru prima dată injecții de umplere a buzelor. Timp de mai bine de un deceniu și-a făcut injecții în mod regulat în aproape fiecare parte a feței. Injecțiile - geluri de calitate medicală care sunt injectate sub piele - adaugă volum, creând o buză umflată, ca o pernă și pomeți bine definiți.

Ashley are o explicație mai simplă pentru decizia sa: "Vanitatea", spune ea, fără menajamente. Atunci când familia ei îi punea la îndoială alegerea, ea a ridicat din umeri. Spuneau: 'De ce ai buzele și obrajii ăștia mari? Credeam că încearcă să mă sperie - acum îmi dau seama că aveau dreptate. Nu mai arătam ca mine. Dar umpluturile dau dependență. Nu-ți dai seama că ai început să arăți un pic ciudat."

Ads

În cele din urmă, ea nu a mai recunoscut persoana pe care o vedea în oglindă. Așa că, în martie, la 34 de ani și mamă a trei copii, Ashley a luat măsuri drastice - și-a îndepărtat umpluturile. Dar apoi, rămânând cu pielea flască și neuniformă, și-a făcut un lifting chirurgical al feței și gâtului, precum și un lifting al buzelor - proceduri care sunt mai frecvente la femeile între 50 și 60 de ani.

Operația a durat până la urmă nouă ore - iar Ashley crede că povestea ei ar putea servi drept avertisment pentru alții. "Aceste tratamente pot avea un efect profund asupra feței tale, peste ani și ani", spune ea.

"Ni s-a spus că umplutura dispare după câteva luni, iar apoi trebuie să o faci din nou - dar nu este așa. Vom vedea mult mai multe femei care vor avea nevoie de intervenții chirurgicale la o vârstă mai tânără".

"Din ce în ce mai multe femei vin la mine în legătură cu îmbătrânirea feței la 30 de ani"

Dr. Julian Da Silva, specialist în chirurgie plastică facială, este de acord: "Din ce în ce mai multe femei vin la mine în legătură cu îmbătrânirea feței la 30 de ani. Adesea, acest lucru se întâmplă din cauza procedurilor cu substanțe injectabile. Fillerul se poate acumula, nu se dizolvă întotdeauna complet în mod natural sau cu hialuronidază [o enzimă pe care chirurgii o pot injecta pentru a descompune gelurile] și poate fi foarte dificil de îndepărtat.

Ads

O pacientă pe care nu o mai văzusem de cinci ani s-a întors pentru o operație de lifting facial și aproape că nu am recunoscut-o pentru că avea atât de mult volum adăugat la obraji, buze, bărbie, linia maxilarului. I se adăuga volum la fiecare șase luni și acesta pur și simplu se acumula. Am dizolvat cât de mult am putut. Dar pacienții au adesea nevoie de intervenție chirurgicală, deoarece pielea lor sfârșește prin a fi întinsă".

Dr. Sophie Shotter, administrator al Colegiului Britanic de Medicină Estetică, spune: "Fața se dezintegrează în esență - volumul se topește și lasă pielea flască. Cei doi factori de risc principali sunt cantitatea de umplutură pe care a avut-o pacientul și perioada de timp în care a avut-o.

"Chiar dacă nu ar trebui să faci astfel de proceduri înainte de a împlini 18 ani, știm că clinici mai puțin reputabile o fac, așa că nu sunt surprins că ajung la 30 de ani și sfârșesc cu laxitatea pielii și au nevoie de operație."

Actrița Lindsay Lohan, în vârstă de 38 de ani, a apărut recent cu o față dramatic sculptată, despre care medicul estetician Johnny Betteridge, stabilit în Marea Britanie, a afirmat că a fost o combinație de "muncă chirurgicală și non-chirurgicală" pentru a scăpa de efectele injectărilor. El a spus că ea a avut anterior "semne de umplere excesivă".

Ads

Cântăreața Christina Aguilera, în vârstă de 43 de ani, a părut, de asemenea, că și-a dizolvat umpluturile și și-a făcut un lifting facial și un lifting al ochilor, după ce a ajuns să aibă "prea multă umplutură dermică", ceea ce a lăsat-o cu o "față de pernă".

Cele mai frecvent solicitate proceduri

Umpluturile dermice sunt printre cele mai frecvent solicitate proceduri din Marea Britanie, alături de epilarea cu laser și injecțiile cu Botox. Botox funcționează diferit de injectări, folosind o toxină care paralizează temporar mușchii pentru a atenua ridurile, și este disponibil numai pe bază de rețetă.

Aproximativ 900 000 de injecții sunt efectuate în fiecare an. Dar este imposibil să se știe cât de populare sunt umpluturile cosmetice, deoarece vânzările nu sunt reglementate și oricine le poate efectua în mod legal. Cel mai frecvent, acestea sunt fabricate dintr-un lubrifiant numit acid hialuronic, care se găsește în mod natural în lichidul ochilor, articulațiilor și pielii. Parte esențială a tratamentelor anti-îmbătrânire, acesta este adăugat la multe produse de îngrijire a pielii și a părului. Atunci când este injectat în cantități mici sub formă de gel, acesta adaugă volum care umple și netezește ridurile și reface structura pierdută. Se spune că efectele durează până la doi ani, deoarece se degradează în timp, motiv pentru care clinicile tind să recomande programări repetate după câteva luni.

Ads

Dar scanările RMN sugerează că ar putea să nu fie întotdeauna cazul - un studiu a găsit dovezi că ar putea rămâne timp de până la 15 ani. Jurnalista Alice Hart-Davis, care a folosit substanțe de umplere ani de zile a scris în Daily Mail anul trecut că o scanare RMN a feței sale a relevat 35 ml de materiale de umplutură - aproximativ egală cu cantitatea totală pe care și-a injectat-o sub piele, la patru ani după ultimul tratament. Dr. Da Silva spune: "Unele dintre aceste umpluturi cu acid hialuronic nu dispar - ele se pot lipi, în special sub ochi, și pot persista ani de zile". Acest lucru nu trebuie să fie un lucru rău, spune Dr. Shotter, care a efectuat RMN-ul lui Alice.

"Știm că nu a cauzat probleme, iar ea arată grozav", a declarat Dr. Shotter. "Dar dacă și-ar fi dorit să fie dizolvată, ar fi cauzat o problemă? Da."

Alice, 61 de ani, a fost reținută în ceea ce privește cantitatea de umplutură pe care a folosit-o. Problemele apar atunci când femeile doresc un aspect popularizat de vedetele TV - buze mari, pomeți și maxilare- și folosesc o cantitate mare de umplutură pentru a face acest lucru.

Ads

"Pentru cineva care le imită și care are un maxilar puțin mai slab sau nu are prea multă structură la mijlocul feței, poate fi nevoie de o cantitate surprinzător de mare de produs pentru a o reproduce", spune Dr. Shotter. "Acest lucru duce la distorsiuni și întinderi foarte rapide".

Pachetele ieftine - adesea numite pachete "Kim K" sau "Kylie J", după Kim Kardashian și Kylie Jenner - încurajează femeile să revină pentru mai mult, adaugă ea.

Aenone Harper-Machin, de la Asociația Britanică a Chirurgilor Plastici a tratat în clinica sa din Chester un număr tot mai mare de femei tinere care foloseau materiale de umplutură pentru a corecta pliurile de sub ochi. "Ele continuă să pună straturi", spune ea. În cele din urmă, vin la noi și doresc o intervenție chirurgicală, deoarece nu mai pot corecta zona cu ajutorul umpluturii, iar aceasta devine din ce în ce mai grea - greutatea umpluturii pe față începe să aibă un impact".

Genetica joacă un rol

Genetica joacă, de asemenea, un rol în modul în care funcționează umpluturile, spune Dr. Da Silva. "Unii oameni îmbătrânesc mai repede și au hipermobilitate la nivelul pielii - aceasta se slăbește mai repede".

Ads

Un studiu a arătat că 68% dintre cei care injectau filler nu aveau pregătire medicală. Cu toate acestea, pe față există vase de sânge delicate care, dacă sunt injectate cu material de umplutură, pot cauza moartea țesutului și pot duce la orbire.

Există zeci de tipuri diferite de materiale de umplutură utilizate în Regatul Unit, svrie Dailymail. Ashley spune că femeile se trezesc cu "toate aceste mărci diferite de materiale de umplutură". Dr. Shotter avertizează, de asemenea, că unele produse de umplere ieftine pot să nu aibă un profil de siguranță bun. "De multe dintre ele nu m-aș atinge nici cu un stâlp", spune ea.

Ads