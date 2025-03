O influenceriță a cheltuit peste un milion de euro pentru a deveni „cea mai perfectă femeie din lume”. Poza „de nerecunoscut” din pașaport i-a creat probleme pe aeroport

O influenceriță a dezvăluit că a cheltuit peste un milion de euro pe operații estetice, dar a recunoscut că poza „de nerecunoscut” din pașaport i-a creat probleme în timpul călătoriilor.

Janaína Prazeres, din Brazilia, a fost supranumită „cea mai frumoasă femeie din lume” după ce a suferit 20 de intervenții chirurgicale — cheltuind o sumă uluitoare de aproximativ 887.000 de euro pentru a-și îmbunătăți aspectul fizic.

Însă modelul a avertizat că „perfecțiunea are prețul ei”, povestind că a fost oprită și interogată de personalul confuz de la controlul pașapoartelor în aeroport. Influencerița, care susține că are 35 de ani, a declarat că ofițerii au reținut-o timp de 40 de minute pentru a-i verifica identitatea pe aeroportul internațional din São Paulo, unde urma să se îmbarce într-un zbor către Statele Unite.

Printre numeroasele proceduri la care a apelat de-a lungul anilor, Prazeres a făcut o „armonizare facială” completă, fillere, mai multe rinoplastii, un lifting brazilian de fese și un lifting corporal care a costat aproximativ 77.000 de euro.

Cu toate acestea, vechea fotografie din pașaport o arată într-o stare mult mai naturală, cu părul vizibil mai închis la culoare, un nas ușor mai lat, trăsături faciale mai puțin sculptate și machiaj discret, scrie dailymail.com.

Prazeres a declarat: „Am știut mereu că acest lucru s-ar putea întâmpla la un moment dat, deoarece înfățișarea mea s-a schimbat foarte mult de-a lungul anilor.

Dar în acel moment a fost un șoc — nu te aștepți niciodată să fii oprit în aeroport fără să fi făcut nimic greșit. Ofițerii mi-au pus mai multe întrebări și chiar au comparat fotografia din pașaport cu alte imagini înainte de a-mi permite să intru în țară.”

Influencerița, care are peste 725.000 de urmăritori pe Instagram, a fost atât de tulburată de această experiență încât a promis să-și actualizeze fotografia din pașaport pentru a reflecta aspectul său actual.

Prazeres a spus: „Nu vreau să mai trec niciodată printr-o astfel de jenă. Imediat ce am ajuns la destinație, am început să mă interesez de ce documente am nevoie pentru a obține un nou pașaport cu o fotografie mai recentă.”

Modelul a avertizat: „Perfecțiunea are prețul ei.”

Prazeres a fost votată „Femeia Perfectă” de Playboy Norvegia în 2023, după ce a cheltuit atunci aproximativ 276.000 de euro pe operații estetice.

După ce a primit această distincție din partea celebrei reviste pentru adulți, ea a vorbit despre numeroasele intervenții chirurgicale la care s-a supus.

Originară din Brazilia, Prazeres crede că frumusețea este „secretul unei vieți mai bune”, adăugând: „Îmi place să mă simt mai frumoasă — mereu încerc să-mi păstrez stima de sine ridicată.”

„Acesta este secretul unei vieți mai bune. Așa că, dacă pot investi în [frumusețea mea], nu mă zgârcesc.”

