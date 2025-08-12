Propagandistul Rusiei dezvăluie următoarea "operațiune militară specială" pe care o pregătește Kremlinul. Care este țara vizată VIDEO

După Ucraina, Azerbaidjanul ar putea fi ținta unei noi operațiuni militare speciale FOTO Facebook/GeneralStaff

Vladimir Soloviov, propagandist de frunte al Kremlinului și vector pentru insulte, injurii și amenințări la adresa Vestului, avertizează că ar putea urma încă o „operațiune militară specială”, pe lângă cea din Ucraina. Ținta furiei lui Soloviov, sancționat internațional și lăsat fără vilele din Italia, este Azerbaidjanul, țara din Caucaz care s-a îndepărtat de Rusia și a trecut mai mult de partea Turciei și, mai nou, a SUA.

Soloviov sugerează posibila extindere a conflictului în Caucazul de Sud, menționând riscul apariției bazelor NATO la granița ruso-azeri. Între timp, relațiile dintre Rusia și Azerbaidjan se deteriorează rapid, iar Baku ia în calcul furnizarea de arme Ucrainei, în contextul unor dispute diplomatice și militare recente.

O nouă operațiune militară specială

Soloviov a afirmat în direct, în cadrul unei emisiuni televizate difuzate duminică seara, că ar putea apărea baze NATO în Marea Caspică, la granița dintre Azerbaidjan și Rusia.

„Trebuie să înțelegem că ceea ce se întâmplă în Caucazul de Sud este o problemă uriașă. Este atât de periculos încât, dacă privim din punct de vedere geopolitic, poate duce la consecințe atât de grave încât s-ar putea să nu fie ultima 'operațiune militară specială' a generației noastre”, a continuat propagandistul Kremlinului, potrivit traducerii oferite de Visegrad24.

Acesta a mai spus că războiul din Ucraina va continua, deoarece acest lucru este „în interesul europenilor”, exprimându-și îndoielile că summitul dintre liderul rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump, care va avea loc pe 15 august în Alaska, va duce la o rezolvare.

Sugestia unei acțiuni militare împotriva Azerbaidjanului vine pe fondul deteriorării relațiilor dintre țara din Caucazul de Sud și vecinul său din nord.

Pro-Kremlin commentator Vladimir Solovyov warned that possible NATO bases in the South Caucasus could prompt Russia to launch a new “Special Military Operation” against Azerbaijan. pic.twitter.com/CGxLdDIWsF — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) August 11, 2025

Azerbaidjan și-a anunțat sprijinul pentru Ucraina

Președintele din Azerbaidjan, Ilham Aliev, ia în considerare ridicarea moratoriului țării asupra furnizării de arme către Ucraina, în urma unei conversații telefonice cu președintele Volodimir Zelenski, pe 10 august.

Arsenalul militar al Azerbaidjanului include, potrivit unor surse, sisteme de artilerie, sisteme de lansare multiplă a rachetelor (n.r. sisteme tip Katiușa / Grad), vehicule blindate și tancuri, deși nu este încă clar ce ar putea fi transferat în cazul ridicării interdicției de export de arme.

Vineri, liderii Azerbaidjanului și Armeniei s-au întâlnit la Casa Albă pentru a semna un acord negociat de Trump pentru a pune capăt conflictului de zeci de ani dintre rivali, lovind astfel influența Moscovei în regiune.

Posturile de televiziune rusești nu au transmis integral semnarea acordului de pace între Armenia și Azerbaidjan în prezența președintelui SUA.

Rusia a fost implicată într-o dispută dureroasă cu Azerbaidjanul de când a doborât accidental un avion al companiei aeriene Azerbaijani Airlines în drum spre Grozny, în decembrie 2024, ucigând 38 de persoane aflate la bord. Tensiunile s-au intensificat recent odată cu raidurile asupra centrelor diasporei azere din Rusia și uciderea a doi frați azeri aflați în custodia Rusiei, precum și cu atacurile rusești asupra instalațiilor energetice ale Azerbaidjanului din Ucraina.

