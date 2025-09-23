Operațiune monstru de spionaj la New York destructurată de Secret Service. "Putea să oprească întreaga rețea de telefonie celulară din stat" VIDEO FOTO

Serviciul Secret al Statelor Unite a destructurat o rețea de dispozitive electronice amplasate în întreaga zonă a statului New York, care erau folosite pentru a comite multiple amenințări legate de telecomunicații îndreptate împotriva unor înalți oficiali ai guvernului SUA, ceea ce reprezenta o amenințare iminentă la adresa operațiunilor de protecție ale agenției.

Această investigație de informații privind protecția a dus la descoperirea a peste 300 de servere SIM colocate și a 100.000 de cartele SIM în mai multe locații, a anunțat chiar Secret Service pe site-ul său.

Pe lângă efectuarea de amenințări telefonice anonime, aceste dispozitive ar putea fi utilizate pentru a efectua o gamă largă de atacuri de telecomunicații. Acestea includ dezactivarea turnurilor de telefonie mobilă, activarea atacurilor de tip „denial of service” și facilitarea comunicării anonime, criptate, între potențialii actori de amenințare și întreprinderile criminale.

Deși examinarea criminalistică a acestor dispozitive este în curs de desfășurare, analizele timpurii indică comunicații celulare între actori de amenințare din statul-națiune și persoane cunoscute de forțele de ordine federale.

„Potențialul de perturbare a telecomunicațiilor țării noastre reprezentat de această rețea de dispozitive nu poate fi supraestimat”, a declarat directorul Serviciilor Secrete ale SUA, Sean Curran.

Pe de altă parte, Matt McCool, agent special însărcinat cu biroul local din New York, a afirmat că pericolul pentru americani era uriaș.

„Putea să oprească întreaga rețea de telefonie celulară din New York”, a declarat McCool.

„Misiunea de protecție a Serviciilor Secrete ale SUA se concentrează pe prevenire, iar această investigație le arată clar potențialilor actori rău intenționați că amenințările iminente la adresa persoanelor pe care le protejăm vor fi imediat investigate, urmărite și destructurate”, se mai arată în comunicatul Secret Service.

Aceste dispozitive erau concentrate pe o distanță de 56 de kilometri de reuniunea globală a Adunării Generale a Națiunilor Unite, care are loc acum la New York. Având în vedere momentul, locația și potențialul de perturbare semnificativă a telecomunicațiilor din New York reprezentate de aceste dispozitive, agenția a acționat rapid pentru a perturba această rețea.

Unitatea Avansată de Interceptare a Amenințărilor din cadrul Serviciului Secret al SUA, o nouă secțiune a agenției dedicată combaterii celor mai semnificative și iminente amenințări la adresa persoanelor pe care le protejăm, desfășoară această anchetă, care este în curs de desfășurare.

Departamentul de Investigații pentru Securitate Internă din cadrul Departamentului de Securitate Internă, Departamentul de Justiție, Biroul Directorului de Informații Naționale și NYPD, precum și alți parteneri din domeniul aplicării legii la nivel statal și local, au oferit consultanță tehnică valoroasă și asistență în sprijinul acestei anchete.

Serviciul Secret nu a identificat oficialii amenințați, natura amenințării sau națiunile care ar fi putut fi implicate. Aceștia au declarat că Serviciul Secret nu a semnalat public nicio națiune, parțial din cauza sensibilităților legate de reuniunea Adunării Generale a ONU din această săptămână, scrie Bloomberg.

Nu a fost clar dacă rețeaua a fost legată de o serie de incidente de la începutul acestui an, în care actori necunoscuți s-au dat drept șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, și secretarul de stat Marco Rubio. În cursul verii, o telegramă a Departamentului de Stat a relatat că o persoană necunoscută a lăsat mesaje vocale și text pentru cel puțin cinci persoane, inclusiv „trei miniștri de externe, un guvernator american și un membru american al Congresului”, după ce a creat un cont Signal care s-a prefăcut a fi al lui Rubio, la mijlocul lunii iunie.

Marea Britanie a luat deja măsuri pentru a restricționa fermele de cartele SIM. În aprilie, Ministerul de Interne a anunțat o interdicție privind deținerea sau furnizarea de ferme de cartele SIM fără un motiv legitim, invocând rolul lor în campanii de „smishing” care au uzurpat identitatea serviciilor de livrare sau a băncilor.

