Operațiunea „Jupiter”: 78 de percheziții în mai multe județe. Infracțiunile vizate

Autor: Maria Popa
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 08:28
342 citiri
Operațiunea „Jupiter”: 78 de percheziții în mai multe județe. Infracțiunile vizate
Percheziți în cadrul operaţiunii JUPITER 4 FOTO: Poliția Română

Poliţiştii şi procurorii fac, luni, 3 noiembrie, 78 de percheziţii în mai multe judeţe din ţară, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, în cadrul operaţiunii JUPITER 4.

Acţiunile au loc în dosare care vizează contrabandă, evaziune fiscală, delapidare, înşelăciune, contrafacere, furt, ameninţare, hărţuire, inducerea în eroare a organelor judiciare, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, uz de armă fără drept, braconaj, contrabandă calificată şi infracţiuni silvice.

”Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, în cadrul operaţiunii „JUPITER 4”, în cursul zilei de astăzi, 3 noiembrie 2025, se desfăşoară 78 de percheziţii domiciliare în mai multe judeţe din ţară, având ca obiectiv identificarea şi tragerea la răspundere a persoanelor implicate în activităţi ilegale, precum şi pentru prevenirea impactului acestor activităţi asupra comunităţii”, a transmis, luni, Parchetul General.

Dosarele instrumentate vizează infracţiuni de contrabandă, evaziune fiscală, delapidare, înşelăciune, contrafacere, furt, ameninţare, hărţuire, inducerea în eroare a organelor judiciare, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, uz de armă fără drept, braconaj, contrabandă calificată şi infracţiuni silvice.

Potrivit procurorilor, operaţiunea JUPITER ”reflectă determinarea fermă a instituţiilor statului de a acţiona unitar şi eficient împotriva tuturor formelor de criminalitate”.

”Printr-o colaborare strânsă între procurori şi poliţişti, se asigură o reacţie rapidă şi coordonată, capabilă să descurajeze activităţile ilegale şi să consolideze încrederea cetăţenilor în autoritatea legii.

Operaţiunea JUPITER reprezintă un exemplu concret de cooperare interinstituţională eficientă şi de angajament comun în protejarea comunităţii şi apărarea valorilor statului de drept”, au mai transmis procurorii.

IGPR anunţă că acţiunile urmăresc documentarea activităţii infracţionale a persoanelor cercetate, recuperarea prejudiciilor şi indisponibilizarea bunurilor obţinute din săvârşirea de infracţiuni sau deţinute ilegal.

Persoanele depistate vor fi aduse la audieri, în vederea luării măsurilor legale în fiecare cauză.

Poliția răspunde după ce George Simion s-a plâns că amenințările cu moartea la adresa sa sunt ignorate: „Sunt derulate verificările procedurale”
Poliția răspunde după ce George Simion s-a plâns că amenințările cu moartea la adresa sa sunt ignorate: „Sunt derulate verificările procedurale”
Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) a transmis, sâmbătă, 1 noiembrie, că Poliţia ”tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind ameninţări, acte de violenţă sau...
Percheziţii la locuinţele unor bărbaţi din Bistriţa-Năsăud, Ilfov şi Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 1,6 milioane de lei
Percheziţii la locuinţele unor bărbaţi din Bistriţa-Năsăud, Ilfov şi Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 1,6 milioane de lei
Şase percheziţii au fost făcute, joi dimineaţă, la locuinţele unor bărbaţi din Bistriţa-Năsăud, Ilfov şi Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală, delapidare, abuz de încredere...
#operatiunea jupiter, #perchezitii, #contrabanda, #amenintare, #braconaj, #evaziune fiscala, #IGPR , #perchezitii
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cristi Chivu a oferit imagini cum rar se vad si apoi a dat declaratia zilei, dupa "nebunia" de la Verona
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Cristi Chivu n-a uitat: "Aici am renascut. Ei mi-au salvat viata"

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Trump, după ce regele Charles i-a retras fratelui său Andrew titulatura de prinţ. „Este un lucru groaznic” FOTO
  2. Premieră în România. Județul unde gunoiul este transformat în curent electric și alimentează 25.000 de apartamente
  3. Operațiunea „Jupiter”: 78 de percheziții în mai multe județe. Infracțiunile vizate
  4. Cum va fi vremea astăzi, 3 noiembrie. Temperaturile ar putea ajunge până la 23 de grade. Unde se anunță ploi
  5. Weekenduri prelungite în luna decembrie. Românii vor avea mai multe zile libere la sfârșitul lui 2025 și începutul lui 2026
  6. Rusia și China fac teste nucleare, acuză Donald Trump. „Oamenii nu ştiu cu adevărat ce se întâmplă”
  7. Ce trebuie să faceți dacă angajatorul nu v-a plătit contribuția la pensie. Care sunt soluțiile să nu pierdeți anii de vechime
  8. Marian Godină sare în sprijinul jandarmului care l-a amendat pe organizatorul marșului comemorării victimelor de la Colectiv. "Ar trebui să vă fie rușine că faceți praf un om"
  9. Încă un aeroport din Germania a fost închis după survolul unei drone. Traficul a fost reluat după aproape o oră FOTO
  10. S-a terminat vacanța pentru elevi. Ministerul Afacerilor Interne: „Nu vorbi la telefon când eşti pe trecerea de pietoni”