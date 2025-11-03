Descinderi masive în toată țara. Parchetul General anunță prejudicii-record în operațiunea „Jupiter 4”

O amplă acțiune coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în colaborare cu Inspectoratul General al Poliției Române, a dezvăluit, în cadrul operațiunii „Jupiter 4”, o rețea întinsă de infracțiuni economice și fapte de corupție cu ramificații în mai multe județe. Prejudiciul identificat în prima zi a operațiunii se ridică la peste 175 de milioane de lei și 1,6 milioane de euro, potrivit datelor transmise de Ministerul Public.

Procurorii au vizat infracțiuni de contrabandă, evaziune fiscală, delapidare, înșelăciune, contrafacere, furt, amenințare, hărțuire, inducerea în eroare a organelor judiciare, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă fără drept, braconaj, contrabandă calificată și infracțiuni silvice. În mai multe județe, zeci de percheziții au fost efectuate simultan, vizând persoane fizice și juridice implicate într-o schemă complexă de fraudare a statului și a mediului economic.

Mecanisme elaborate de evaziune fiscală în Bihor

Cea mai mare parte a prejudiciului provine dintr-un dosar instrumentat în județul Bihor, unde procurorii Secției de urmărire penală din cadrul Parchetului General și ofițerii DICE au pus în executare șase mandate de percheziție domiciliară. În acest caz, anchetatorii acuză cinci societăți comerciale că ar fi fost administrate fraudulos între 2018 și 2024, printr-un mecanism contractual complex conceput pentru a transfera ilegal active de mare valoare – terenuri, clădiri, echipamente și instalații – către alte firme controlate de aceleași persoane.

Procurorii susțin că aceste operațiuni au fost create deliberat pentru a evita recuperarea unor sume uriașe pe care statul român trebuia să le recupereze, în urma unor decizii ale Comisiei Europene și ale instanțelor Uniunii Europene, care au stabilit că plățile făcute către respectivele firme în anii 2014–2015 au constituit ajutoare de stat ilegale. Valoarea activelor transferate nelegal a fost estimată la 163 de milioane de lei.

Într-un alt dosar din același județ, prejudiciul estimat depășește 9,9 milioane de lei. Două firme ar fi făcut transferuri bancare fictive, mascate sub justificări precum diurne, avansuri sau salarii, bani care ar fi ajuns în conturile administratorilor.

Cazuri similare de evaziune fiscală au fost documentate și în Alba, Dâmbovița, Timiș, Prahova, București și Neamț. În județul Alba, spre exemplu, anchetatorii au descoperit o diferență de +220% între stocul scriptic și cantitatea reală de lemn identificată în depozitul unei firme. În Timiș, o persoană ar fi folosit banii donați unei asociații caritabile pentru construirea unor imobile închiriate ulterior în scop personal, fără a declara veniturile la fisc.

Delapidare de peste 1,6 milioane de euro în Timiș

Un alt dosar de amploare, gestionat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș, vizează o infracțiune de delapidare cu prejudiciu de 1,6 milioane de euro. Anchetatorii au stabilit că administratorul unei firme a încheiat un contract de schimb dezavantajos pentru societate, prin care a transferat un teren valoros din Timișoara în schimbul altuia mult mai ieftin, situat în localitatea Săcălaz.

Operațiunea „Jupiter 4” a vizat și traficul ilicit de produse din tutun, o problemă recurentă în zona de frontieră a României. În județul Mehedinți, procurorii și polițiștii au efectuat 13 percheziții domiciliare, descoperind depozite pline cu produse din tutun provenite din contrabandă. Activitatea ilegală ar fi început în luna martie 2025 și ar fi fost coordonată din mai multe localități rurale din apropierea Drobetei Turnu Severin.

Cazuri similare au fost investigate și în județele Suceava, Neamț și Bihor, unde suspecții ar fi deținut și comercializat mii de pachete de țigări de proveniență extracomunitară, peste limitele legale. În Arad, o altă anchetă vizează o persoană acuzată că vindea articole vestimentare și accesorii contrafăcute, purtând mărci internaționale protejate.

De la hărțuire la inducerea în eroare a organelor judiciare

Anchetele declanșate în cadrul operațiunii „Jupiter 4” nu s-au limitat doar la fapte economice. La Tulcea, o persoană a fost adusă la audieri pentru amenințare și hărțuire, victima reclamând că era urmărită și intimidată constant, inclusiv la domiciliu.

În Bistrița-Năsăud, procurorii au identificat un individ care, între 2022 și 2025, ar fi trimis zeci de plângeri penale false, unele în numele unor persoane decedate sau al unor instituții de presă inexistente, cu scopul de a induce în eroare organele judiciare.

În Mureș, două persoane sunt cercetate pentru furt de cereale, prejudiciul fiind estimat la 1.890 de lei. În același timp, la Beclean, polițiștii și procurorii au pus în aplicare 15 mandate de percheziție, într-un dosar privind contrabandă calificată, nerespectarea regimului armelor, uz de armă fără drept și braconaj.

Autoritățile subliniază că acțiunile vor continua în zilele următoare, iar rezultatele urmează să fie comunicate public pe măsură ce investigațiile avansează.

