Mai mulți soldați ruși și-au pierdut vederea după ce ochelarii folosiți pentru controlul dronelor FPV le-au explodat pe față. Cine a furnizat echipamentele FOTO

Opt operatori ruși de drone au rămas fără vedere după ce headset-urile folosite pentru controlul dronelor FPV le-au explodat direct în față.

Din primele informații, echipamentele ar fi fost primite de la organizații de voluntari, potrivit Militarnyi.

Incidentul a fost anunțat de canalul Telegram „Dosarul Spionului”. Potrivit sursei citate, astfel de sabotaje au avut loc de la începutul lui februarie, în diferite unități ale armatei ruse.

În lunile ianuarie și februarie, o serie de ONG-uri au trimis aproximativ 80 de unități de

headset-uri FPV Skyzone Cobra către diverse unități ale forțelor armate ruse. De asemenea, toate organizațiile au primit echipamentele de la aceeași persoană, care le-a furnizat gratis rușilor.

Primul caz de detonare a unui dispozitiv exploziv a avut loc pe 4 februarie în Belgorod. După explozie, un soldat a suferit răni la nivelul feței și ochilor.

Apoi, între 4 și 7 februarie, alte șapte dispozitive similare au explodat, de data asta în regiunile Kursk, Lugansk și Donețk.

Exploziv C-4, un detonator și o baterie au fost descoperite în interiorul ochelarilor FPV. Dispozitivele explozive s-au activat după pornirea ventilatoarelor de răcire.

💥 Ukraine's Defense Intelligence was responsible for planting FPV goggles with explosives, leaving at least eight Russian drone operators blind, according to Hromadske. pic.twitter.com/xohGiqJpaP