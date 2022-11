Tendinţa în creştere a activismului climatic asupra picturilor celebre a ajuns săptămâna aceasta la Galeria de Artă din Vancouver, unde două protestatare au stropit un tablou de Emily Carr cu sirop de arţar şi şi-au lipit mâinile de perete.

Ele au încercat să atragă atenţia asupra crizei climatice şi să ceară încetarea construcţiei conductei Coastal GasLink, scrie artnews.com.

În videoclipuri, protestatarele Erin Fletcher şi Emily Kelsall s-au identificat ca membre ale unui grup numit Stop Fracking Around. Acestea şi-au exprimat opinia faţă de lipsa de acţiune din partea guvernului din Columbia Britanică de a încetini emisiile de combustibili fosili care agravează criza climatică.

Luni, Galeria de Artă din Vancouver a emis o declaraţie în care condamna incidentul, numindu-l „un act de vandalism” şi menţionând că personalul crede că pictura „Stumps and Sky” nu va avea daune permanente.

Coastal GasLink, compania din spatele conductei vizate în protest, a declarat că a primit toate permisele şi aprobările necesare pentru construcţia conductei. Cu toate acestea, traseul de 416 mile se află pe terenuri necedate ale Primei Naţiuni Wet’suwet’en, ai cărei membri au încercat în mod repetat să scoată din zonă angajaţii conductei, antreprenorii şi echipamentele acestora.

Activiştii pentru climă au vandalizat opere de artă celebre în mai multe ţări din lume pentru a protesta împotriva extracţiei în curs de combustibili fosili, într-un ritm suficient de frecvent încât arestările şi condamnările au devenit mai frecvente.

Poliţia din Vancouver a declarat pentru CBC News că nu au fost efectuate arestări în legătură cu protestul de luni, dar investighează incidentul.

Climate activists throw Maple Syrup at Emily Carr's "Stumps and Sky" at Vancouver Art Gallery to demand an end to the Coastal ​​​​​​​GasLink Pipeline currently drilling under the sacred Wedzin Kwa river on unceded @Gidimten Wet'suwet'en lands​​​#KillTheDrill #WetsuwetenStrong pic.twitter.com/KiOr0zKkZk