Cum va arăta Opoziția în 2022. AUR preia frâiele ca principală voce în Parlament, iar USR se reface după ieșirea de la guvernare

După formarea noii coaliții de guvernare între PNL, PSD și UDMR, raportul de forțe din Parlament a devenit și mai dezechilibrat în timp ce AUR pare că devine principala voce a opoziției. Pe termen lung însă, după ce își revine din șocul ieșirii de la guvernare, USR se poate transforma într-un partid cu greutate.

În actuala componență a Parlamentului, PSD, PNL și UDMR dețin o majoritate de peste 60%, în timp ce USR, AUR, aleșii care au rămas loiali lui Ludovic Orban și parlamentarii neafiliați adună 145 de voturi. Altfel spus, singurul impact real pe care îl poate avea opoziția asupra puterii este de a iniția o moțiune de cenzură, care însă nu are șanse să treacă, sau să sesizeze la CCR inițiativele puterii.

Analistul politic Alfred Bulai explică pentru Ziare.com că mai există o opoziție aflată în afara spațiului din Parlament, formată din politicienii nemulțumiți că au fost lăsați pe dinafară.

„Evident, în măsura în care o să apară formule politice viabile și concrete, le vor îmbrățișa. E șansă mare să între două-trei formațiuni noi în Parlament. Deocamdată în 2022 vom asista la acest gen de dispută în care singurul actor principal este AUR. Pe măsură ce trece timpul se va contura o dispută serioasă în interiorul coaliției pentru că perioada de grație de câteva săptămâni se încheie curând. Acum sunt în perioada lunii de miere, sunt doar niște mici priviri urâte, dar ușor-ușor se vor radicaliza și ele”, a declarat politologul.

USR are nevoie de AUR

Pe 21 decembrie anul trecut liderul USR Dacian Cioloș spunea despre copreședintele AUR George Simion că este un „pericol pentru România” după ce susținătorii partidului au forțat intrarea Parlamentului și au fost la un pas de a intra în Senat.

Atacuri și insulte au venit și din sens invers după ce, aflat într-un miting la Galați, George Simion le-a transmis unui grup de tineri cu care s-a întâlnit să „nu votați cu USR că sunt poponari ăia”.

Deși cele două formațiuni sunt diametral opuse, AUR și USR s-ar putea vedea nevoite să coopereze din nou în cazul în care vor dori să depună o moțiune de cenzură împotriva guvernului Ciucă. Alfred Bulai amintește că partidul condus de Cioloș a legitimat deja AUR prin colaborarea de la prima moțiune și că nu ar mai reprezenta un șoc de imagine.

Principala voce a opoziției

Cu toate că USR se află într-o poziție ideală pentru a crește electoral din punct de vedere politic, acest lucru încă nu s-a văzut în sondajele de opinie, acolo unde pare că marele câștigător după noua coaliție de guvernare a fost AUR, care a ajuns la 17%. Întrebat despre acest aspect, politologul menționează că în prezent AUR este „singurul partid viu din România”, care reacționează și care își face simțită prezența în spațiul public.

În ce privește USR, „încă își revin din knockout-ul neașteptat. Au fost dați afară de la guvernare și deocamdată nu au realizat acest lucru. Se comportă ca și cum se pot întoarce la prima dragoste PNL. Lumea se așteaptă ca ei să fie mai critici decât AUR pentru că au fost la guvernare, cunosc dedesubturi, au informații, au foști miniștri. Au oamenii cu expertiză care ar putea să vorbească mult mai mult, AUR nu are expertiză.

Deocamdată e o perioadă tranzitorie. E de două ori tranziție la ei. În primul rând a fost o schimbare acolo de structură. Conducerea lui Cioloș, varianta lui, e o variantă diferită față de a lui Barna. E vorba de structuri, politici, sunt mai multe lucruri care-i diferențiază pe cei doi. Schimbarea dată de Cioloș încă nu a fost integrată de tot partidul, e nevoie de timp. Pe de altă parte, e nevoie să se clarifice cu PNL-ul” a mai explicat Alfred Bulai.

Despre sondaje a vorbit și analistul Radu Delicote, care notează faptul că deși USR a scăzut în sondaje, formațiunea și-a stabilizat un bazin electoral, în timp ce AUR, chiar dacă a crescut, va fi supus lună de lună la diferite fluctuații.

„Sigur, conform ultimelor sondaje, AUR a crescut la nivel de încredere față de USR, însă mi se pare ca USR deja și-a format un electorat stabil, cristalizat în jurul cifrelor de 11 - 12% cu plus / minus de eroare statistică. Practic, deja USR are un bazin electoral, așa cum PSD sau PNL deja au. AUR mai are de lucru la acest capitol și de aceea vom asista la fluctuații de cifre în sondajele de opinie”, explică Delicote.

Cu toate astea, cei doi specialiști contactați de Ziare.com concluzionează că principalele elemente care vor dicta modul în care opoziția va juca în 2022 vor fi crizele economice și sociale care ar putea să apară în societate precum și fărâmițarea alianței dintre PNL și PSD, în contextul în care și-ar putea face apariția pe scenă o parte din actorii care se pregătesc pentru campaniile electorale din 2024.

