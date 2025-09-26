De ce AUR nu depune moțiuni împotriva PSD. „Vor să rămână atât anti-sistem, cât și disponibili pentru guvernare”

Autor: Monica Vasilescu
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 04:00
377 citiri
De ce AUR nu depune moțiuni împotriva PSD. „Vor să rămână atât anti-sistem, cât și disponibili pentru guvernare”
George Simion, liderul AUR FOTO / Ziare.com

Cei de la AUR au transformat în ultima vreme Parlamentul României într-o scenă a discursurilor tăioase și a atacurilor politice dedicate unora dintre adversari. În cele trei luni de la instalarea noii guvernări, partidul de opoziție condus de George Simion a depus mai multe moțiuni de cenzură și moțiuni simple, toate sortite eșecului, dar fiecare oferind liderilor AUR prilejul de a transmite electoratului mesajele lor radicale și anti-sistem.

Într-un interval de câteva săptămâni, formațiunea a bifat patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, urmate de moțiuni simple împotriva miniștrilor Educației (propus de PNL) și Mediului (USR). Rezultatul a fost previzibil: respingerea tuturor demersurilor în Parlament, însă cu un câștig de imagine și vizibilitate publică.

AUR și-a concentrat atacurile doar asupra miniștrilor USR și PNL, evitând PSD, fapt care a condus la ideea că există în spatele acestei alegeri o planificare pentru o posibilă alianță viitoare cu social-democrații.

Analistul politic și expertul în comunicare Cristian Roșu a punctat într-o analiză pentru Ziare.com de ce AUR nu a criticat activitatea miniștrilor PSD. Expertul sugerează că această „tăcere selectivă” nu este întâmplătoare, ci face parte dintr-un joc dublu: anti-sistem și radical pe de o parte, dar pregătit să lase ușile întredeschise pentru negocieri pe de altă parte.

În acest fel, AUR își construiește o marjă de manevră care le permite să rămână credibili în fața propriului electorat, dar să nu-și închidă oportunitățile de a intra la guvernare dacă vreun context politic le va fi favorabil.

„AUR joacă dublu. Doar PSD, numeric, ar putea fi un partener viabil într-o viitoare majoritate”

Potrivit analistului Cristian Roșu, faptul că AUR nu a atacat frontal PSD poate fi interpretat precum o tactică deliberată, menită să le ofere spațiu de manevră pentru eventuale alianțe.

„AUR joacă un joc dublu: pe de o parte, construiește o imagine radicală, anti-sistem, anti-UE, pe de altă parte, caută să lase ușile întredeschise către posibile parteneriate post-electorale.

Faptul că nu au atacat frontal PSD – prin moțiuni de cenzură directe – poate fi interpretat ca o tactică deliberată. AUR își construiește o marjă de manevră politică pentru a putea spune electoratului propriu că „dacă vrem să intrăm la guvernare, trebuie să avem cu cine”. Iar în actuala configurație, doar PSD, numeric, ar putea fi un partener viabil într-o viitoare majoritate”, a spus Cristian Roșu pentru Ziare.com.

Strategia care permite celor de la AUR să rămână atât anti-sistem, cât și „disponibili pentru guvernare”

În opinia sa, această poziționare nu dovedește neapărat existența unor negocieri sau a unei probabilități imediate pentru o colaborare AUR–PSD, ci mai degrabă reprezintă o formă de „ambiguitate”. Prin atacuri țintite la miniștri USR sau PNL, AUR obține vizibilitate și își întărește mesajul anti-clasă-politică, fără a elimina însă posibilitatea unei negocieri ulterioare cu partidul majoritar din coaliție, acolo unde interesul ar cere-o.

„Asta nu înseamnă neapărat că o astfel de alianță este negociată sau probabilă – ci doar că AUR se joacă cu iluzia ei, ca armă retorică și ca rezervă de putere. Este o formă de ambiguitate strategică, care le permite să rămână atât anti-sistem, cât și „disponibili pentru guvernare” dacă electoratul le oferă suficientă forță”, a menționat Cristian Roșu într-o analiză pentru Ziare.com.

De ce depune AUR moțiuni cu șanse minime să treacă: „Sunt o emanație a aceluiași sistem ticălos. Au crescut foarte mult călărind trei teme”
De ce depune AUR moțiuni cu șanse minime să treacă: „Sunt o emanație a aceluiași sistem ticălos. Au crescut foarte mult călărind trei teme”
Cei de la AUR au făcut în cele trei luni de nouă guvernare mai multe moțiuni de cenzură sau moțiuni simple, toate sortite eșecului, dar care au devenit un prilej pentru a-și transmite...
AUR urcă, PSD se clatină: „Nu este înțelept să le cântăm prohodul. De cel puțin 15-20 ani se tot anunță moartea acestui partid”
AUR urcă, PSD se clatină: „Nu este înțelept să le cântăm prohodul. De cel puțin 15-20 ani se tot anunță moartea acestui partid”
PSD traversează una dintre cele mai complicate perioade de după 2000, confruntându-se cu scăderi semnificative în sondaje și cu un electorat tot mai tentat să migreze către AUR, partidul...
#opozitie, #aur, #George Simion, #motiune de cenzura, #PSD , #AUR
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Trei tinere au fost mutilate, violate si ucise cu o cruzime greu de imaginat, in direct pe TikTok. Una dintre victime avea doar 15 ani
DigiSport.ro
Stefan Tarnovanu nu s-a putut abtine nici macar in Olanda: "Jalnic!"
DigiSport.ro
Dennis Man a primit vestea! Decizia luata de PSV, dupa ce l-a luat cu 8.500.000 de euro

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. De ce AUR nu depune moțiuni împotriva PSD. „Vor să rămână atât anti-sistem, cât și disponibili pentru guvernare”
  2. De ce crede Nicușor Dan că direcția de acțiune a partidelor suveraniste este aliniată cu Moscova. "Am informații parțiale..."
  3. Nicușor Dan, pus să aleagă ce colaborator preferă: Grindeanu sau Bolojan? Ce a răspuns șeful statului VIDEO
  4. ”Pauză de respirație” în Coaliție după cedarea lui Ilie Bolojan. „Pivotul real este reforma administrației publice: sunt puse în discuție centre de putere, rețele și bani”
  5. "Călin Georgescu nu a fost așa un călăreț singuratic". Nicușor Dan acuză faptul că în spatele acestuia a fost "o rețea de oameni cu bani din România"
  6. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, apare într-un clip video fals, în care ar critica Republica Moldova. MAE: Un act de "manipulare și interferență informațională străină"
  7. De ce România, spre deosebire de Polonia, nu a doborât drona rusească ce a zburat 50 de minute prin spațiul nostru aerian. Explicațiile președintelui Dan VIDEO
  8. "Nu văd Rusia capabilă să atace NATO, dar provocările vor continua", anunță președintele Nicușor Dan VIDEO
  9. AUR urcă, PSD se clatină: „Nu este înțelept să le cântăm prohodul. De cel puțin 15-20 ani se tot anunță moartea acestui partid”
  10. Republica Moldova are deja planuri după alegerile parlamentare. Ar putea intra în UE până în anul 2028