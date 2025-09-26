De ce AUR nu depune moțiuni împotriva PSD. „Vor să rămână atât anti-sistem, cât și disponibili pentru guvernare”

Cei de la AUR au transformat în ultima vreme Parlamentul României într-o scenă a discursurilor tăioase și a atacurilor politice dedicate unora dintre adversari. În cele trei luni de la instalarea noii guvernări, partidul de opoziție condus de George Simion a depus mai multe moțiuni de cenzură și moțiuni simple, toate sortite eșecului, dar fiecare oferind liderilor AUR prilejul de a transmite electoratului mesajele lor radicale și anti-sistem.

Într-un interval de câteva săptămâni, formațiunea a bifat patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, urmate de moțiuni simple împotriva miniștrilor Educației (propus de PNL) și Mediului (USR). Rezultatul a fost previzibil: respingerea tuturor demersurilor în Parlament, însă cu un câștig de imagine și vizibilitate publică.

AUR și-a concentrat atacurile doar asupra miniștrilor USR și PNL, evitând PSD, fapt care a condus la ideea că există în spatele acestei alegeri o planificare pentru o posibilă alianță viitoare cu social-democrații.

Analistul politic și expertul în comunicare Cristian Roșu a punctat într-o analiză pentru Ziare.com de ce AUR nu a criticat activitatea miniștrilor PSD. Expertul sugerează că această „tăcere selectivă” nu este întâmplătoare, ci face parte dintr-un joc dublu: anti-sistem și radical pe de o parte, dar pregătit să lase ușile întredeschise pentru negocieri pe de altă parte.

În acest fel, AUR își construiește o marjă de manevră care le permite să rămână credibili în fața propriului electorat, dar să nu-și închidă oportunitățile de a intra la guvernare dacă vreun context politic le va fi favorabil.

„AUR joacă dublu. Doar PSD, numeric, ar putea fi un partener viabil într-o viitoare majoritate”

Potrivit analistului Cristian Roșu, faptul că AUR nu a atacat frontal PSD poate fi interpretat precum o tactică deliberată, menită să le ofere spațiu de manevră pentru eventuale alianțe.

„AUR joacă un joc dublu: pe de o parte, construiește o imagine radicală, anti-sistem, anti-UE, pe de altă parte, caută să lase ușile întredeschise către posibile parteneriate post-electorale.

Faptul că nu au atacat frontal PSD – prin moțiuni de cenzură directe – poate fi interpretat ca o tactică deliberată. AUR își construiește o marjă de manevră politică pentru a putea spune electoratului propriu că „dacă vrem să intrăm la guvernare, trebuie să avem cu cine”. Iar în actuala configurație, doar PSD, numeric, ar putea fi un partener viabil într-o viitoare majoritate”, a spus Cristian Roșu pentru Ziare.com.

Strategia care permite celor de la AUR să rămână atât anti-sistem, cât și „disponibili pentru guvernare”

În opinia sa, această poziționare nu dovedește neapărat existența unor negocieri sau a unei probabilități imediate pentru o colaborare AUR–PSD, ci mai degrabă reprezintă o formă de „ambiguitate”. Prin atacuri țintite la miniștri USR sau PNL, AUR obține vizibilitate și își întărește mesajul anti-clasă-politică, fără a elimina însă posibilitatea unei negocieri ulterioare cu partidul majoritar din coaliție, acolo unde interesul ar cere-o.

„Asta nu înseamnă neapărat că o astfel de alianță este negociată sau probabilă – ci doar că AUR se joacă cu iluzia ei, ca armă retorică și ca rezervă de putere. Este o formă de ambiguitate strategică, care le permite să rămână atât anti-sistem, cât și „disponibili pentru guvernare” dacă electoratul le oferă suficientă forță”, a menționat Cristian Roșu într-o analiză pentru Ziare.com.

