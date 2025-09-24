De ce depune AUR moțiuni cu șanse minime să treacă: „Sunt o emanație a aceluiași sistem ticălos. Au crescut foarte mult călărind trei teme”

Cei de la AUR au făcut în cele trei luni de nouă guvernare mai multe moțiuni de cenzură sau moțiuni simple, toate sortite eșecului, dar care au devenit un prilej pentru a-și transmite mesajele tăioase împotriva adversarilor politici direct în Parlamentul României. Deși știu că șansele ca aceste demersuri să treacă sunt minime, liderii AUR mizează pe câștigul de imagine și pe consolidarea strategiei electorale.

În doar câteva săptămâni, partidul condus de George Simion a bifat patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, pe 14 iulie, urmate de o moțiune simplă împotriva ministrului Educației – Daniel David și, la scurt timp, de alta împotriva ministrei Mediului – Diana Buzoianu. Toate aceste acțiuni au avut același rezultat previzibil: respingerea în Parlament, dar și o expunere consistentă.

Într-o analiză pentru Ziare.com, Eusebiu Slăvitescu, specialist în cadrul Comisiei Europene și fost diplomat al Ministerului Afacerilor Externe, explică miza reală din spatele acestor acțiuni și spune că „AUR face ceea ce știe cel mai bine: circ”.

Eusebiu Slăvitescu observă că partidul condus de George Simion a crescut electoral tocmai prin exploatarea unor teme sensibile precum pensiile speciale, corupția sau justiția, iar avantajul rămâne acela de a nu fi trecut prin guvernare.

Ads

Cele trei obiective ale moțiunilor AUR

Analistul politic este de părere că AUR îşi construieşte ascensiunea pe tensiune şi spectacol politic. Potrivit expertului, moţiunile de cenzură iniţiate de formaţiune urmăresc trei obiective clare: menţinerea unei tabere suveraniste radicalizate care să impună agenda publică, generarea de haos şi capitalizarea politică pe baza acestui haos.

„AUR face ceea ce știe cel mai bine: circ. Și sunt buni la asta. Este clar că acele moțiuni de cenzură au trei obiective: (1) să mențină tabăra suveranistă radicalizată și să dea tonul în discursul public, (2) să creeze cât mai mult haos și (3) să capitalizeze politic. Iar dacă ne uităm la ultimele săptămâni, au cam reușit. AUR a crescut foarte mult exact călărind aceste teme — pensiile speciale, corupția, justiția — iar acum, când în sfârșit un guvern vine cu reforme reale, ce fac? Votează împotrivă”, a spus Eusebiu Slăvitescu pentru Ziare.com.

Ads

„Fiecare comunicare defectuoasă a Guvernului este un dar nemeritat pentru ei”

Eusebiu Slăvitescu punctează avantajul competitiv al unui partid care nu a guvernat niciodată și observă că AUR continuă să fie perceput ca „partid anti-sistem”, în pofida faptului că, în opinia sa, reprezintă o emanaţie a aceloraşi structuri contestate.

„În plus, e publicitate gratuită: pe toate televiziunile se vorbește despre ei. Din păcate, strategia funcționează. Fiecare comunicare defectuoasă a Guvernului este un dar nemeritat pentru ei. Au și avantajul unui partid care n-a fost niciodată la guvernare: e foarte ușor să faci zgomot de pe margine când nu ai nimic bun de propus. Iar pentru moment, AUR încă este perceput ca partidul anti-sistem, deși, ei sunt o emanație a aceluiași sistem ticălos. La fel si legionarul Calin Georgescu”, a expus Eusebiu Slăvitescu într-o analiză pentru Ziare.com.

Ads