Lovitura pe care au dat-o producătorii filmului Oppenheimer, în istoria cinematografiei

"Oppenheimer" a depăşit "Bohemian Rhapsody" şi a devenit filmul biografic cu cele mai mari încasări la box office-ul mondial. Filmul lui Christopher Nolan despre J Robert Oppenheimer, părintele bombei atomice, a generat venituri de peste 912 milioane de dolari.

Filmul lui Christopher Nolan despre J. Robert Oppenheimer, directorul laboratorului Los Alamos din cadrul Proiectului Manhattan, care a dezvoltat primele arme nucleare, a depăşit 912 milioane de dolari încasări în întreaga lume de la lansarea sa în cinematografe, pe 19 iulie, potrivit site-ului Box Office Mojo. "Bohemian Rhapsody", axat pe Freddie Mercury şi trupa Queen, a încasat peste 910 milioane de dolari în urma lansării sale în octombrie 2018.

"Oppenheimer" a beneficiat, fără îndoială, de lansarea simultană cu "Barbie", un succes şi mai mare de box-office (care se situează în prezent la 1,4 miliarde de dolari la nivel mondial), hashtagul #Barbenheimer încurajând cinefilii să vizioneze ambele filme.

"Bohemian Rhapsody" a fost ajutat considerabil de succesul său în circuitul premiilor, câştigând patru premii Oscar, inclusiv cel pentru cel mai bun actor pentru Rami Malek, două BAFTA şi două Globuri de Aur. "Oppenheimer", în care joacă Cillian Murphy, îl are de asemenea pe Malek în rolul fizicianului nuclear David L Hill.

Înainte de "Bohemian Rhapsody", cel mai de succes film biografic a fost "American Sniper", despre trăgătorul de elită al armatei americane Chris Kyle (547 de milioane de dolari) şi lansat în 2014; alte exemple de succes ale genului sunt drama "Discursul regelui" (484 de milioane de dolari), musicalul "Phineas T Barnum The Greatest Showman" (435 de milioane de dolari) şi comedia despre crimele de pe piaţa bursieră "The Wolf of Wall Street" (406 milioane de dolari).